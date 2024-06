Lợi dụng dịch vụ lưu trữ dữ liệu đám mây để chiếm đoạt tài sản

Bị đối tượng xấu giả danh người quen lừa vay 6 triệu đồng, một phụ nữ ở Nghệ An đã lên mạng nhờ ‘Dịch vụ lấy lại tiền lừa đảo’ trên fanpage mạo danh Cục An ninh mạng (Bộ Công an) để lấy lại số tiền đã mất. Do tin đây là trang chính thống của Bộ Công an, nạn nhân đã làm theo các hướng dẫn, chuyển khoản 600 triệu đồng để đảm bảo theo yêu cầu của đối tượng lừa đảo và bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Thủ đoạn tạo website, tài khoản mạng xã hội mạo danh cơ quan chức năng cung cấp dịch vụ ‘Dịch vụ lấy lại tiền lừa đảo’ nhằm chiếm đoạt tiền của người dân, đã liên tục được cơ quan chuyên môn thuộc Bộ TT&TT, Bộ Công an cảnh báo. Tuy nhiên, đến nay vẫn có nhiều người dân ‘sập bẫy’ của các nhóm lừa đảo.

Cục An toàn thông tin hướng dẫn: Người dân không nên tin tưởng và sử dụng những dịch vụ trên mạng xã hội; Không thực hiện giao dịch hay chuyển tiền khi chưa xác minh được rõ danh tính của đối tượng, nhất là những dịch vụ ‘Lấy lại tiền bị lừa đảo’. Người dân cũng cần cảnh giác với các trang mạng xã hội, những cuộc gọi hoặc tin nhắn giả danh cán bộ công an, cơ quan Nhà nước hay luật sư; Không cung cấp thông tin cá nhân hay tài khoản ngân hàng dưới mọi hình thức. Trường hợp nghi vấn hay phát hiện đối tượng có hành vi lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Cảnh báo trang web giả mạo chuyên trang Hoa học trò điện tử

Cục An toàn thông tin vừa cảnh báo người dân về sự xuất hiện của website ‘Thư viện Hoa Học Trò’ tại địa chỉ hoahoctro.edu.vn, đang có những hành vi ảnh hưởng đến uy tín chuyên trang Hoa học trò điện tử (hoahoctro.tienphong.vn) của báo Tiền Phong. Cụ thể, không chỉ dùng địa chỉ, số điện thoại liên hệ của chuyên trang Hoa học trò để đưa vào phần chân trang, gây nhầm lẫn cho bạn đọc, website giả mạo này còn đăng tải nhiều thông tin sai sự thật.