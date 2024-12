Lỗi đặc biệt nhiều, điện thoại Samsung bị gán danh 'vua sọc màn'

Dù là một trong những nhà sản xuất và cung cấp màn hình hàng đầu, lỗi "sọc xanh, sọc hồng" đã ám ảnh nhiều thế hệ smartphone Samsung. Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Người tiêu dùng Singapore (CASE), vào tháng 11 vừa rồi, số đơn khiếu nại về vấn đề sọc màn hình trên smartphone tăng gấp đôi so với năm ngoái, ở 31 khiếu nại. Năm 2023, họ nhận được 14 khiếu nại và năm 2022 là 4. Cơ quan trên cho biết, trong số 49 khiếu nại nhận được trong 3 năm qua, chỉ có 1 khiếu nại không phải dành cho điện thoại Samsung. Khiếu nại duy nhất đó là với OnePlus của Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình từ trang Samsung Community. Chủ tịch CASE Melvin Yong cho biết ngoài sọc xanh lá cây, một số người tiêu dùng còn báo cáo xuất hiện các đường sọc màu hồng hoặc trắng trên màn hình của họ. Hồi tháng 9, vấn đề tương tự đã dẫn đến một vụ kiện tập thể chống lại Samsung ở Thái Lan. Hội đồng người tiêu dùng Thái Lan, cùng với 119 người tiêu dùng cá nhân, đã khởi kiện tập thể chống lại hãng điện thoại Hàn Quốc. Các nguyên đơn cáo buộc rằng bộ phận Samsung Thái Lan đã từ chối bồi thường hoặc khắc phục cho các thiết bị bị lỗi. Tại Việt Nam, tiếng tăm về việc sọc màn hình trên một số dòng điện thoại Galaxy cũng khiến một bộ phận người dùng, nhất là người hâm mộ smartphone Samsung lo ngại trước quyết định mua hàng. Hiện tại, chưa có thống kê cụ thể nào trên toàn thế giới về hiện tượng sọc màn của điện thoại Samsung, nhưng tiếng tăm về hiện tượng này dường như không chỉ phổ biến ở một vài Đông Nam Á, mà còn phổ biến trên khắp Internet. Thậm chí, truy vấn "samsung vertical lines on screen" còn gợi ý ra nhiều kết quả chỉ ra hiện tượng này còn thường xuyên xuất hiện ở TV và màn hình máy tính của Samsung, chứ không chỉ smartphone. Chủ tịch CASE cho biết người dùng phàn nàn rằng sọc xanh xuất hiện trên màn hình sau khi họ cập nhật phần mềm. Chuyên trang công nghệ TechRadar thì cho rằng sọc xanh có thể liên quan đến sự cố phần cứng như kết nối bị lỗi với màn hình. Một số người khác cho rằng bản cập nhật phần mềm có thể khiến điện thoại nóng lên quá mức dẫn đến sự cố phần cứng hoặc làm trầm trọng thêm sự cố hiện có, làm xảy ra sọc màu. Theo các báo cáo của giới truyền thông từ đầu năm nay, lỗi này dường như chủ yếu ảnh hưởng đến điện thoại dòng Galaxy S21 của Samsung. Đặc biệt, các mẫu Galaxy S21 Ultra và S21 FE là phổ biến hơn cả. Sọc màn là từ khóa "ám ảnh kinh hoàng" với fan Samsung. Group "Hội Sọc Màn..." hiện nay thậm chí có tới hơn 7.000 thành viên, thường xuyên thảo luận và mua bán điện thoại Samsung dính lỗi này. SamMobile, một chuyên trang về Samsung, cho biết sự cố này cũng đã được báo cáo trên các mẫu máy bao gồm Galaxy A73, Galaxy M21, dòng Galaxy S22 và Galaxy Z Flip 3. Trong khi đó, trang web tin tức công nghệ Android Authority cho biết điện thoại do các thương hiệu như OnePlus, Oppo, realme, vivo, Xiaomi, Huawei và Apple sản xuất cũng từng bị sọc màn trong quá khứ, với nguyên nhân chính tương tự được cho là do lỗi phần cứng. "Điểm chung duy nhất giữa tất cả các báo cáo về sự cố sọc màn hình trên điện thoại thông minh là chúng có màn AMOLED", trang này cho hay. Ngoài ra, họ nhấn mạnh rằng điện thoại sử dụng màn hình LCD hoặc màn hình tinh thể lỏng dường như không gặp phải sự cố này. Lỗi này đặc biệt gây chú ý, bởi lẽ Samsung không chỉ dùng màn hình do chính tập đoàn tự sản xuất, mà còn bán ra một lượng lớn như linh kiện cho nhiều hãng lớn khác, như Apple, Xiaomi, hay thậm chí Sony. Nói một cách khách quan, Samsung có công nghệ màn hình tiên phong và luôn được tiếng là đẹp mắt, chất lượng cao... Nên việc hãng để cho chính "gà nhà" gặp lỗi thường xuyên càng trở nên khó hiểu. Câu chuyện mà cộng đồng Samsung dường như được nghe nhiều nhất về "ác mộng sọc màn" này, cũng đồng thời là nỗi lo lớn nhất, nằm ở việc nó có thể xảy ra hoàn toàn bất ngờ, chẳng vì lý do gì cả, như YouTuber Tech Takeaway trải nghiệm dưới đây: "Tôi sở hữu chiếc S20 Plus được 2 năm và màn hình WQHD của nó là một trong những màn hình tốt nhất mà tôi từng thấy trên bất kỳ thiết bị nào. Nhưng đó là đến khi điều dưới đây xảy ra. Đúng vậy, chẳng vì lý do gì cả, tôi thấy màn hình xuất hiện một đường sọc xanh. Lúc đó tôi vừa ngồi xuống ăn sáng, đặt điện thoại lên bàn và khi tôi cầm lại, nó đã ở đó. Ban đầu, tôi nghĩ đó có thể là lỗi nên tôi đã khởi động lại điện thoại 2-3 lần. Thật kỳ lạ, sọc xanh xuất hiện ngay từ màn hình khởi động. Tôi đã thử chuyển sang chế độ an toàn để loại trừ mọi sự cố liên quan đến phần mềm. Ngay sau đó, khá rõ ràng rằng đây là sự cố phần cứng. Đau lòng, tôi ngay lập tức mang nó đến Trung tâm dịch vụ Samsung, giải thích rằng sự cố này xảy ra đột ngột và không có thiệt hại vật lý nào đối với điện thoại. Đây là lúc mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ. Nhóm Trung tâm dịch vụ đã chụp ảnh điện thoại của tôi và gửi chúng đến nhóm Chăm sóc khách hàng của Samsung tại Ấn Độ. Vì điện thoại của tôi đã hết hạn bảo hành nên họ chỉ yêu cầu tôi trả 15.000 Rupee (khoảng 5 triệu đồng) để thay màn hình". Trong video về trải nghiệm này, anh chia sẻ thêm rằng bản thân đã cố gắng thuyết phục rằng đây là lỗi sản xuất phổ biến ở dòng S20 Plus (được nhiều khách hàng khác phản ánh), nhưng phía Samsung vẫn từ chối hỗ trợ. Khi màn hình chuyển thành "nhiễu trắng" ngay tại sân bay, anh buộc phải mua điện thoại khác để tiếp tục chuyến đi. Sau khi quay về, anh sử dụng Samsung Dex để sao lưu dữ liệu và cuối cùng chấp nhận thay màn hình với mức giảm giá 10%. Tuy nhiên, màn hình thay thế chỉ được bảo hành 3 tháng, khiến anh cảm thấy thất vọng sâu sắc. Anh cho rằng Samsung lẽ ra nên nhận trách nhiệm với lỗi sản xuất thay vì đổ lỗi cho khách hàng. Dù vấn đề không phải ở chi phí mà ở sự minh bạch và trách nhiệm, anh quyết định chuyển sang sử dụng iPhone hoặc một thương hiệu Android khác. Cho đến nay, Samsung vẫn chưa lên tiếng về nguyên nhân và cách khắc phục triệt để cho hiện tượng này, dù đó có lẽ là điều mà không ít samfan mong chờ. Thạch Anh