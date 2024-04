Lôi Con bất ngờ bị bịt miệng sau câu nói: 'Cô Tiên ơi, chú Linh đang ở Việt Nam rồi này'

Clip có tựa đề: "Lôi Con tiết lộ người yêu chú Linh đang ở Việt Nam". Đoạn clip mở đầu khá sốc, Lôi Con bỗng phát âm rõ ràng rành mạch 1 câu bằng tiếng Việt, khiến cả đoàn giật bắn mình: "Cô Tiên ơi!".

Lôi Con gọi Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên



Mọi người giật bắn mình bịt miệng Lôi Con

Chưa dừng lại, Lôi Con tiếp tục nói thêm: "Cô Tiên ơi, chú Linh đang ở Việt Nam rồi này". Mọi người xung quanh tỏ ra vô cùng hốt hoảng phải bịt miệng Lôi lại ngay lập tức để cậu bé không thốt ra thêm thông tin nào khác.

Cuối cùng, để Lôi không còn tập trung vào vấn đề "cô Tiên" hay "chú Linh", mọi người trên xe đã quyết định cho Lôi... ăn nho.