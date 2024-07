Loạt xe mới giá dưới 400 triệu đồng dành cho người mua ô tô lần đầu

Toyota Wigo E - Giá niêm yết 360 triệu đồng

Toyota Wigo thuộc phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ, ra mắt thị trường Việt Nam với hai phiên bản E và G, giá dao động từ 360-405 triệu đồng. Phiên bản Wigo E có mức giá bán chỉ 360 triệu đồng, là một trong số những mẫu xe xăng rẻ nhất Việt Nam.

Toyota Wigo. Ảnh: Toyota Việt Nam

Tổng thể thiết kế của Toyota Wigo E khá góc cạnh và cứng cáp. Đây là phiên bản tiêu chuẩn nên các trang bị tiện nghi tương đối nghèo nàn, lạc hậu. Tuy nhiên, không gian nội thất trong xe có thiết kế thực dụng, tối ưu diện tích khá tốt nên ngồi 4 người thoải mái.

Về khả năng vận hành, Toyota Wigo E được trang bị động cơ xăng 1.2L, sản sinh công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 113Nm, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Sức mạnh này chỉ nằm ở mức tương đối, đáp ứng vừa đủ khả năng vận hành, đi lại trong thành phố khi chở đủ tải.

Với mức giá chỉ 360 triệu đồng, Toyota Wigo E là mẫu xe phù hợp cho những khách hàng thích chạy xe số sàn, mua xe lần đầu hoặc dành cho khách hàng kinh doanh dịch vụ.

New Hyundai Grand i10 1.2 MT - Giá niêm yết 360 triệu đồng

Hyundai Grand i10 là mẫu xe quá quen thuộc với người dùng Việt Nam từ nhiều năm nay. Tháng 4/2024 vừa qua, Hyundai Thành Công ra mắt phiên bản nâng cấp New Hyundai Grand i10 mới với 3 phiên bản (MT, AT tiêu chuẩn và AT), trong đó, phiên bản MT có giá rẻ nhất, chỉ 360 triệu đồng.