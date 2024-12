Loạt xe mới dự kiến trình làng trong tháng 12

Tháng 12 là dịp để các hãng xe thúc đẩy doanh số bán hàng, cũng là dịp cho ra mắt những mẫu xe mới, khép lại một năm 2024 đầy sôi động, đồng thời tạo đà bứt tốc cho năm mới 2025. Dưới đây sẽ là một số mẫu xe mới dự kiến được các hãng giới thiệu ra thị trường Việt Nam trong tháng 12/2024. Mazda CX-8 2025 Theo nguồn tin từ đại lý, phiên bản nâng cấp của Mazda CX-8 2025 sẽ ra mắt vào ngày 6/12. Mẫu xe sẽ chỉ thay đổi nhẹ về ngoại hình, tương tự như mẫu Mazda CX-5 đã giới thiệu hồi năm ngoái. Phiên bản nâng cấp Mazda CX-8 cùng với CX-5 được hãng xe Nhật Bản giới thiệu từ năm ngoái. Ảnh: CarExpert Đáng chú ý, Mazda CX-5 2025 sẽ chỉ còn 3 phiên bản thay vì 4 phiên bản như hiện tại, bao gồm Luxury, Premium và Signature. Trong đó, phiên bản Signature sẽ thay cho 2 phiên bản Premium AWD. Động cơ của xe vẫn là bản Skyactiv-G I-4 2.5L như trước. Giá bán dự kiến lần lượt là 969 triệu đồng, 1,049 tỷ đồng và 1,149 tỷ đồng, tăng thêm 20 triệu đồng cho mỗi phiên bản. Dù tăng giá nhẹ nhưng mức giá của Mazda CX-8 2025 vẫn tạo ra khoảng cách đủ an toàn để cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc SUV cỡ D 7 chỗ như Hyundai Santa Fe (1,069-1,365 tỷ đồng), KIA Sorento (964 triệu đồng-1,499 tỷ đồng). KIA Sorento 2025 Tháng 9 vừa qua, phiên bản mới KIA Sorento trong lớp ngụy trang đã xuất hiện tại Hà Nội. Vì vậy, nhiều người tin rằng tháng 12 này, Thaco sẽ giới thiệu phiên bản 2025 của mẫu xe này để đón chào năm mới. Phiên bản nâng cấp của KIA Sorento đã được giới thiệu từ tháng 7/2023. Ảnh: KIA Joliet KIA Sorento kể từ khi bán ra thị trường Việt vào tháng 9/2020 đến nay chưa có bất kỳ sự nâng cấp mới nào. Trong khi đó, phiên bản nâng cấp của mẫu xe này đã được bán trên thị trường toàn cầu từ tháng 7/2023. Như vậy, khoảng thời gian chậm hơn 1 năm so với các thị trường khác được xem là hợp lý khi các mẫu xe mới của KIA ra mắt đều được người dùng đón nhận. Với KIA Sorento 2025, mẫu xe này được nâng cấp đáng kể ở phần đầu xe tương tự như người anh em KIA Carnival. Nội thất được tinh chỉnh lại theo hướng tinh tế hơn. Các tùy chọn động cơ Diesel 2.2L, động cơ xăng 2.5L và động cơ hybrid 1.6L vẫn sẽ giữ nguyên trên mẫu xe mới. Sự góp mặt của KIA Sorento 2025 hứa hẹn sẽ tăng thêm sức cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ D, đồng thời cải thiện doanh số bán hàng vốn chưa tốt của mẫu xe này. MG G50 MG G50 là mẫu xe MPV 7 chỗ từng trưng bày tại Triển lãm Vietnam Motor Show 2024 vào cuối tháng 10 vừa qua. Theo một số nguồn tin, nhiều khả năng hãng xe MG sẽ công bố giá bán của G50 trong tháng 12 này. MG G50 sẽ nhắm vào phân khúc MPV 7 chỗ cỡ trung giá rẻ dành cho người chạy dịch vụ. Ảnh: MG Dự kiến xe sẽ có 3 phiên bản sử dụng động cơ 1.5L tăng áp gồm 1 bản số sàn và 2 bản số tự động 7 cấp ly hợp kép, trong đó bản số tự động sẽ gồm biến thể 7 chỗ với hàng ghế thứ 2 độc lập và biến thể 8 chỗ, giá bán sẽ dao động từ 500-600 triệu đồng. MG G50 được định vị ở phân khúc xe MPV cỡ trung, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Innova Cross và Hyundai Custin. Để giảm giá bán, mẫu xe này sẽ không có hệ thống hỗ trợ lái ADAS. Cấu hình của bản MG G50 số sàn tương đối cơ bản để hướng tới đối tượng khách hàng mua xe chạy vụ. Dongfeng Theo thông tin đăng tải trên website Dongfeng Motor Vietnam, hãng xe Trung Quốc đã lùi lịch ra mắt loạt sản phẩm của Dongfeng từ tháng 11 sang tháng 12 tại Hà Nội. Bốn mẫu xe mới dự kiến bán tại Việt Nam gồm có Box (hatchback cỡ B chạy điện), E70 (sedan cỡ C chạy điện), Mage (SUV cỡ C xăng và hybrid) và Huge (SUV cỡ D hybrid).