Loạt xe dự kiến về Việt Nam đầu năm 2025: Có ô tô 7 chỗ giá 500 triệu đồng

Thị trường ô tô Việt Nam ở đầu năm 2025 sẽ tiếp tục sôi động với sự xuất hiện của nhiều sản phẩm hoàn toàn mới. Trong đó, những cái tên có thể được ra mắt chủ yếu đến từ thương hiệu Trung Quốc. Cuối tháng 12, nhiều sản phẩm mới tiếp tục được hé lộ tại Việt Nam, trong đó loạt xe điện cỡ nhỏ đến từ thương hiệu Baojun (Trung Quốc) gây chú ý, khi có mẫu dự kiến có giá dưới 150 triệu đồng. Tuy nhiên, chưa rõ thời điểm những dòng xe này được đưa về nước. Trước mắt, một số cái tên dưới đây có khả năng sẽ được giới thiệu ngay đầu năm 2025. Jaecoo J7 Phía đại lý cho biết, Jaecoo J7 dự kiến sẽ được ra mắt Việt Nam vào giữa tháng 1/2025. Cấu hình các phiên bản của mẫu xe Trung Quốc này chưa được hé lộ nhưng theo giới tư vấn bán hàng, biến thể hybrid cắm sạc (plug-in hybrid hay PHEV) dự kiến có giá khoảng 1 tỷ đồng. Tại Trung Quốc, Jaecoo J7 còn có bản thuần xăng (Ảnh: Driven Car Guide). Jaecoo J7 được định vị ở phân khúc C-SUV với chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4.500mm, 1.865mm và 1.680mm. Nhóm xe này đang nhận được sự quan tâm của khách Việt, với những sản phẩm có giá bán khởi điểm dễ tiếp cận như Mazda CX-5 (từ 729 triệu đồng) hay Ford Territory (từ 759 triệu đồng). Khi chính thức "lên kệ", Jaecoo J7 PHEV sẽ gặp nhiều áp lực cạnh tranh, ngoài yếu tố thương hiệu mới và giá bán không rẻ. Tại thị trường quốc tế, Jaecoo J7 PHEV sử dụng máy xăng, tăng áp, dung tích 1.5L kết hợp mô-tơ điện và hộp số Dedicated Hybrid Transmission (DHT). Ở chế độ thuần điện (EV Mode), xe có thể di chuyển tối đa 98km; khi vận hành kiểu hybrid, tổng quãng đường lên tới 1.200km. MG G50 Xuất hiện tại triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS) 2024, MG G50 dự kiến sẽ được mở bán trong đầu năm 2025, theo chia sẻ từ phía đại lý. Mẫu xe này được định vị ở phân khúc MPV cỡ trung, với kích thước nằm giữa Toyota Innova Cross và Hyundai Custin. MG G50 nhiều khả năng sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc (Ảnh: Nguyễn Lâm). Giới tư vấn bán hàng cho biết, MG G50 sẽ được mở bán với tối thiểu 2 phiên bản, cùng giá bán dự kiến dao động trong khoảng 550-650 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn hẳn so với Toyota Innova Cross (880-990 triệu đồng) và Hyundai Custin (820-974 triệu đồng), rẻ ngang một mẫu MPV cỡ nhỏ như Mitsubishi Xpander (560-658 triệu đồng). Hướng tới yếu tố giá rẻ, MG G50 sẽ không có nhiều trang bị đáng chú ý. Tính năng an toàn của xe chỉ nằm ở mức cơ bản, không có hệ thống an toàn chủ động (ADAS) như các đối thủ. Haval Jolion Dù được đưa về đại lý từ tháng 11 nhưng đến nay, Haval Jolion vẫn chưa được hãng lên lịch ra mắt khách hàng Việt. Rất có thể, mẫu xe này sẽ được công bố giá bán trong đầu năm 2025, theo nhận định của giới chuyên gia. Haval Jolion được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan (Ảnh: Quốc Hưng). Haval Jolion sẽ được mở bán tại Việt Nam với 2 phiên bản Pro và Ultra. Hiện tại, thông tin về giá bán của mẫu crossover cỡ B+ này đang khá "nhiễu", có đại lý cho biết giá bán dao động trong khoảng 730-780 triệu đồng, nhưng vẫn có showroom khẳng định bản tiêu chuẩn sẽ có giá khởi điểm dưới 700 triệu đồng. Dù là phiên bản nào, Haval Jolion cũng sử dụng động cơ xăng, dung tích 1.5L kết hợp với mô-tơ điện, tạo ra công suất tối đa 187 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 375Nm. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 4,2 lít/100km. GWM Tank 300 Tương tự Jolion, GWM Tank 300 cũng được Haval Việt Nam xác nhận sẽ ra mắt trong năm 2024, nhưng đến nay mới chỉ được mở cọc tại đại lý. Do đó, cũng có khả năng mẫu SUV này sẽ được giới thiệu vào đầu năm 2025. GWM Tank 300 là sản phẩm thuộc Tập đoàn Ô tô Trường Thành (Great Wall Motor), hãng mẹ của thương hiệu Haval (Ảnh: Drive). Phía đại lý cho biết, GWM Tank 300 sẽ có 2 phiên bản, gồm xăng và hybrid, giá dự kiến tương ứng là 1,4 tỷ và 1,7 tỷ đồng. Thông tin này gây tranh cãi do trước đó, một số đồn đoán cho hay mẫu xe này có thể được chốt giá quanh khoảng 1,2 tỷ đồng. Nếu được chốt giá bán lên tới 1,7 tỷ đồng, GWM Tank 300 sẽ gặp nhiều thách thức tại Việt Nam. Mẫu xe này được định vị ở phân khúc SUV cỡ D, nhóm xe đang có sự hiện diện của một số sản phẩm "hot" như Ford Everest (1,099-1,545 tỷ đồng) hay Hyundai Santa Fe (1,069-1,365 tỷ đồng). Ngoại thất của GWM Tank 300 gây liên tưởng đến các dòng Jeep Wrangler cổ điển, nhưng nội thất lại có nhiều đường nét giống Mercedes-AMG G 63 (Ảnh: GWM). Về khả năng vận hành, phiên bản xăng của Tank 300 dành cho Việt Nam nhiều khả năng sẽ sử dụng máy 2.0L tăng áp, sản sinh công suất tối đa 227 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 380Nm. Biến thể hybrid có thể dùng máy 2.0L tăng áp (240 mã lực, 380Nm) kết hợp với mô-tơ điện (104 mã lực, 268Nm).