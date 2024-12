Loạt xe 'chia tay' thị trường Việt Nam năm 2024: Có 4 mẫu cùng thương hiệu

Những cái tên biến mất khỏi Việt Nam năm 2024 đều là sản phẩm có sức tiêu thụ hạn chế, toàn là thương hiệu Nhật Bản. 2024 có thể xem là một năm sôi động với thị trường ô tô Việt Nam, khi có nhiều hãng xe cũng như sản phẩm mới gia nhập. Nhưng ở chiều ngược lại, có một số mẫu xe tạm ngừng kinh doanh, thậm chí số dòng dừng phân phối này còn nhiều hơn năm trước. Mazda BT-50 Cuối tháng 4, Mazda BT-50 bất ngờ biến mất khỏi danh mục sản phẩm trên website của Mazda Việt Nam. Hãng không chia sẻ lý do nhưng theo thông tin từ đại lý, mẫu bán tải này đã bị tạm ngừng phân phối để chờ phiên bản mới. Mới đây tại Thái Lan (nơi xuất khẩu BT-50 sang Việt Nam), mẫu xe này đã đón bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift). Do đó có thể ở năm 2025, BT-50 sẽ quay trở lại. Tuy nhiên theo giới chuyên gia, không loại trừ khả năng mẫu bán tải này bị "khai tử" vì doanh số kém. Năm 2023, Mazda BT-50 ghi nhận lũy kế doanh số cả năm đạt 815 xe, thua xa Mitsubishi Triton (2.575 chiếc) và Ford Ranger (16.085 xe). Sức tiêu thụ của Mazda BT-50 giảm mạnh ở năm 2024, chỉ bán được 5 xe trong quý I và thường xuyên góp mặt trong danh sách 10 xe bán chậm nhất thị trường (Ảnh: Thaco). Toyota Yaris Đầu tháng 7, trang web chính thức của Toyota Việt Nam đã âm thầm loại cái tên Yaris ra khỏi danh mục sản phẩm. Nguyên nhân được cho là mẫu xe này giảm sức hút với người dùng, khi chỉ bán được tổng cộng 8 chiếc trong 5 tháng đầu năm 2024, trong đó có 3 tháng (3, 4 và 5) không bán ra xe nào. Ở năm 2023, Toyota Yaris tiêu thụ được tổng cộng 134 xe, trở thành một trong những sản phẩm phổ thông bán chậm nhất của hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam. Kết quả này chịu ảnh hưởng từ sự xu thế chuyển dịch thị hiếu sang xe gầm cao, khiến các mẫu hatchback hạng B dần mất "chỗ đứng". Trước khi biến mất khỏi danh mục sản phẩm, Toyota Yaris thuộc bản nâng cấp giữa vòng đời, ra mắt Việt Nam từ cuối 2020. Xe được phân phối với 1 biến thể, giá 668 triệu đồng (Ảnh: TVN). Lexus IS Giữa tháng 7, mẫu sedan hạng sang cỡ nhỏ IS không còn xuất hiện trên website của Lexus Việt Nam. Mẫu xe này lần đầu được giới thiệu vào năm 2021, từng thu hút sự chú ý của người dùng nhờ ngoại hình thể thao, trẻ trung trong số các sản phẩm của Lexus tại thời điểm đó. Giá bán cao (2,13-2,82 tỷ đồng) nhưng trang bị không thực sự vượt trội so với các đối thủ khiến Lexus IS khó thuyết phục được khách hàng. Trong khi đó ở năm 2021, Mercedes-Benz C-Class được lắp ráp trong nước có giá 1,4-1,9 tỷ đồng; BMW 3-Series là xe nhập khẩu nhưng giá cao nhất chỉ tới 2,36 tỷ đồng. Lexus IS không có phiên bản nâng cấp kể từ khi ra mắt Việt Nam vào năm 2021. Xe chỉ được bổ sung thêm bản F Sport vào năm 2022 (Ảnh: Nam Vũ). Không chỉ riêng Việt Nam, Lexus IS đã bị "khai tử" tại nhiều thị trường quốc tế, như Anh Quốc vào năm 2020 hay Úc ở năm 2021. Trang Motor1 đưa tin, IS chỉ bán được 1.101 xe trong đúng 8 tháng đầu năm 2020 ở Châu Âu. Ngoài những rào cản về giá bán và trang bị, Lexus IS còn chịu ảnh hưởng từ việc người dùng thay đổi thị hiếu, chuyển dịch từ các mẫu sedan gầm thấp sang SUV gầm cao. Suzuki Ciaz, Ertiga Hybrid, Swift và XL7 Năm nay, Suzuki Việt Nam gây chú ý khi "tinh gọn" danh mục sản phẩm, loại bỏ nhiều mẫu xe. Đầu tiên là Ciaz, mẫu sedan hạng B này bị tạm ngừng kinh doanh ở tháng 7 nhưng theo một số nguồn tin, lô xe đời 2024 đã bị ngừng nhập khẩu từ tháng 5. Tương tự những mẫu xe kể trên, Suzuki Ciaz là sản phẩm khá "kén khách" tại Việt Nam. Nguyên nhân chủ yếu do mẫu xe này sở hữu giá bán tương đối cao (535 triệu đồng) nhưng không có hàm lượng trang bị xứng đáng và đồng thời, thiết kế nội/ngoại thất dần "lỗi mốt" khi thiếu bản nâng cấp so với các đối thủ. Suzuki Ciaz thường xuyên bán chậm nhất toàn thị trường lúc chưa bị tạm ngừng kinh doanh. Trong 5 tháng đầu năm 2024, mẫu xe này chỉ tiêu thụ được tổng cộng 8 chiếc (Ảnh: Nguyễn An). Sau đó, Suzuki Ertiga Hybrid, Swift và XL7 (thuần xăng) dần biến mất. Trong đó, XL7 bị thay thế bởi mẫu XL7 Hybrid, giữ nguyên giá bán (599,9 triệu đồng) nhưng bổ sung 2 tính năng và hệ truyền động mild-hybrid. Một vài chiếc XL7 thường vẫn còn "tồn kho" tại đại lý, được chào bán với ưu đãi giảm giá sâu nhưng phản ứng của người dùng vẫn tương đối "thờ ơ". Hiện tại, hãng xe Nhật Bản chỉ còn phân phối 2 sản phẩm là Suzuki Jimny và XL7 Hybrid (Ảnh: Nguyễn Lâm).