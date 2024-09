Loạt trường ở Hà Nội bị 'tuýt còi' do tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Lạc Long Quân, Cao đẳng Hà Nội vừa bị xử phạt hành chính do tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu cho phép. Sở GD&ĐT ra thông báo xử phạt hành chính trường THPT Mạc Đĩnh Chi do tuyển sinh vượt 32 chỉ tiêu. Trường THPT Lạc Long Quân cũng bị "tuýt còi" khi tuyển quá 38 học sinh. Ngoài các trường THPT, loạt trường cao đẳng, trung cấp cũng bị xử phạt do tuyển sinh quá chỉ tiêu quy định. Cụ thể, trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội vượt 45 chỉ tiêu, trường Cao đẳng Hà Nội tuyển quá 30 chỉ tiêu, trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch tuyển nhiều hơn 8 chỉ tiêu. Trong thông báo ngày 19/9, Sở GD&ĐT nêu rõ, không giao chỉ tiêu tuyển sinh đối với trường THPT Tô Hiến Thành do chưa đủ điều kiện cơ sở pháp lý địa điểm hoạt động. Đồng thời cần kiểm tra lại điều kiện cơ sở vật chất đối với trường THPT Văn Hiến. Sở GD&ĐT Hà Nội không giao bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh với trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hà Nội - Hoàng Mai, trường THPT Bắc Đuống, trường Tiểu học, THCS và THPT Everest theo như đề xuất của các đơn vị. Lý do không giao bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh là vì hồ sơ đề xuất bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh chưa đủ điều kiện cơ sở pháp lý về chủ sở hữu, cơ sở vật chất, địa điểm hoạt động. Ngoài ra, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng thông báo giao mới chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho trường THCS và THPT Dwight (trường mới thành lập) 1 lớp 45 học sinh. Sở giao bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh cho trường THPT Lâm Nghiệp, trường THPT Kinh Đô, trường THCS và THPT Nguyễn Siêu và trường PTCS Xã Đàn với tổng 42 học sinh. Đồng thời Sở giao bổ sung cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Hà Đông với 1 lớp 30 học viên. Theo quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho các trường THPT tư thục năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội giao 88 trường tuyển sinh 30.961 học sinh. So với năm trước, số chỉ tiêu tăng hơn 4.000. Năm học 2024-2025, các trường THPT tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng phương thức xét tuyển để tuyển sinh lớp 10. Hội đồng tuyển sinh nhà trường xây dựng phương án tuyển sinh căn cứ vào điểm xét tuyển của học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2024-2025, và kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp THCS. Năm học 2024 - 2025, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu tất cả các trường THPT tư thục phải xây dựng phương án và tổ chức tuyển sinh lớp 10 theo hình thức trực tuyến. Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ không giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 nếu trường không đáp ứng yêu cầu này.