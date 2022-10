Loạt tính năng được quan tâm nhất trên ô tô hiện đại

Hệ thống giám sát điểm mù chủ động có vai trò lớn trong việc đảm bảo an toàn giao thông. Trên thực tế, những chiếc xe được trang bị chúng cùng các camera dự phòng nhận được điểm an toàn tốt hơn từ Viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc Hoa Kỳ (IIHS) và Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA).

Hệ thống giám sát điểm mù giúp người điều khiển có thêm nhiều góc quan sát. Nó sẽ gửi cảnh báo bằng hình ảnh hoặc âm thanh bất cứ khi nào một chiếc xe khác ở trong điểm mù của phương tiện. Theo nghiên cứu mới nhất, có tới 60% người đánh giá cao tính năng an toàn này. AutoPacific đã xếp hạng hệ thống là công nghệ được yêu cầu nhiều thứ hai mà người mua xe mới mong muốn.

Cảm biến đỗ xe phía trước và sau