Loạt TikToker triệu view 'ngáo quyền lực' bị khởi tố, bắt tạm giam

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao khi TikToker nổi tiếng Dưỡng Dướng Dường bị bắt tạm giam.

Cụ thể, tối 10/4, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Văn Dưỡng (39 tuổi, trú Quảng Nam; chủ trang TikTok ''Dưỡng Dướng Dường phong thủy'') về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Công an đọc lệnh khởi tố bị can Mai Văn Dưỡng. Ảnh: A.T

Mai Văn Dưỡng là một TikToker nổi tiếng trong lĩnh vực phong thủy tại Việt Nam, với kênh TikTok gần 700.000 lượt theo dõi và trang Facebook có 226.000 lượt theo dõi.

Dưỡng thường xuyên chia sẻ các clip và hình ảnh giới thiệu các vật phẩm như nụ trầm hương, bột xông nhà…