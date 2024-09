Loạt siêu xe triệu USD đẳng cấp nhất lần đầu đến Việt Nam trong Gumball 3000

Một số siêu xe tại hành trình Gumball 3000 trở thành tâm điểm do giá trị lên tới hàng triệu USD cùng số lượng sản xuất giới hạn. Hành trình siêu xe Gumball 3000 đã khai mạc sáng ngày 14/9 tại đại lộ Lê Lợi (TP.HCM), quy tụ hơn 100 chiếc trên toàn thế giới tập hợp về Việt Nam. Dự kiến, đoàn xe sẽ khởi hành vào sáng ngày 15/9, đi qua Campuchia, Thái Lan, Malaysia và kết thúc tại Singapore. Dù số lượng xe khá nhiều nhưng mọi sự quan tâm của người yêu xe và người dân đến tham dự sự kiện trưng bày phần lớn đổ dồn vào một số siêu xe, xe độ đặc biệt. Dưới đây là danh sách những mẫu xe trên. 1. Koenigsegg Regera bản “Honey” Chiếc Koenigsegg Regera trang bị gói Ghost Package, thuộc phiên bản “Honey” thuộc sở hữu của đại gia người Canada. Chiếc xe hiện có giá bán hơn 2 triệu USD (quy đổi tương đương hơn 51 tỷ VNĐ). Logo “Honey” phía đuôi xe khi dùng camera điện thoại quét sẽ mở ra một video ghi lại nhà sáng lập hãng xe Thụy Điển giới thiệu về xe cùng bản nhạc “Honey” do con trai ông tự sáng tác. 2. Porsche Carrera GT Chiếc Porsche Carrera GT màu đen của đại gia Thái Lan đặc biệt không kém, khi số lượng xe chỉ vỏn vẹn 1.270 chiếc trên toàn thế giới. Nhiều người yêu xe phải chờ từ sáng đến tối mới được diện kiến chiếc siêu xe này, do thời gian xe vận chuyển từ kho về TP.HCM lâu hơn dự kiến. Giá trị xe trên thị trường hiện trên hơn 1 triệu USD tùy tình trạng xe. 3. Pagani Huayra BC Roadster Với số lượng giới hạn 60 chiếc trên toàn cầu, chiếc hypercar Pagani Huayra BC Roadster nhanh chóng thành tâm điểm khi xuất hiện tại sự kiện trưng bày của Gumball 3000. Giá trị xe khá cao khi lên tới 3,5 triệu USD (tương đương hơn 80 tỷ VNĐ) ở thời điểm ra mắt. 4. McLaren 765LT Spider Dù có giá trị không quá lớn nhưng đây là chiếc McLaren 765LT Spider gây ấn tượng do chủ nhân là một nữ đại gia đến từ Singapore. Siêu xe này hiện có giá trị sau thuế gần 40 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam, tại “quốc đảo sư tử” sẽ cao hơn đáng kể. Hãng xe Anh quốc chỉ sản xuất giới hạn 765 chiếc trên toàn thế giới. 5. Rolls-Royce Silver Shadow độ bán tải Chiếc Rolls-Royce Silver Shadow độ bán tải của tay chơi người Mỹ với thiết kế độc lạ, khác biệt số đông khi phần đầu xe giữ nét hoài cổ, đuôi xe theo phong cách hầm hố của xe bán tải. Động cơ xe đã thay sang loại V8, với ống xả thiết kế hướng lên trời giống như các mẫu xe tải Mỹ. Chưa rõ giá trị xe nhưng số tiền để độ lại tốn khá nhiều. 6. Ferrari 812 Competizione Dù hành trình Gumball 3000 có tới 5 chiếc Ferrari 812 nhưng chỉ có duy nhất một chiếc 812 thuộc bản Competizione. Hãng xe Ý chỉ xuất xưởng 999 chiếc trên toàn thế giới. Ở thời điểm ra mắt, giá xe chỉ hơn 700.000 USD (tương đương hơn 18 tỷ VNĐ) nhưng hiện nay, giá trị xe có thể tăng gấp đôi do số lượng giới hạn. Bên cạnh đó, hành trình này xuất hiện thêm một số siêu xe chưa từng có mặt ở Việt Nam như Porsche 911 GT3 RS thế hệ 992, Lamborghini Huracan Sterrato, Lamborghini Huracan Performante. Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ bài viết cảm nhận, hình ảnh về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!