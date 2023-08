Loạt sedan nhận điểm kém về độ an toàn hàng ghế sau

Trước đây, IIHS cũng đã thử nghiệm độ an toàn của hàng ghế sau đối với ô tô cỡ nhỏ và xe bán tải cỡ trung. Thông qua những cuộc thử nghiệm, họ cũng phát hiện nhiều mẫu xe thiếu an toàn ở khu vực này.

David Harkey, Chủ tịch IIHS lưu ý hầu hết các hình nộm trong các phương tiện được thử nghiệm đều rơi vào trạng thái "chấn thương ngầm" (submarining). Đó là khi dây an toàn vòng quanh eo di chuyển lên vùng bụng, làm tăng nguy cơ nội thương. Accord và Jetta là những phương tiện duy nhất mà hình nộm không ở trạng thái “chấn thương ngầm”.

Đáng chú ý, Honda Accord 2023 là mẫu xe duy nhất nhận được đánh giá tốt, không có nguy cơ chấn thương cao. Đồng thời, Subaru Outback 2023 được đánh giá ở mức chấp nhận được về độ an toàn cho hành khách phía sau, còn Nissan Altima 2023 và Toyota Camry 2023 chỉ ở mức dưới trung bình.

Tất cả bảy mẫu xe tham gia thử nghiệm đều bảo vệ tốt người ngồi ghế trước. Do đó, IIHS phát hiện ra sự mất cân bằng giữa các tính năng an toàn giữa ghế trước và ghế sau. Tuy nhiên, ghế sau vẫn là vị trí an toàn nhất dành cho trẻ nhỏ.

Trần Đình

Theo Carscoops