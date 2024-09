Loạt quy định mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ sắp có hiệu lực

Trẻ dưới 10 tuổi không được ngồi ghế trước ô tô

Một trong những quy định mới trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ là trẻ em dưới 10 tuổi, chiều cao dưới 1,35 m không được ngồi ở ghế khoang lái cùng với tài xế, trừ ô tô chỉ có một hàng ghế.

Bên cạnh đó, lái xe có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em. Thiết bị an toàn cho trẻ em là thiết bị có đủ khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên xe, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc giảm tốc độ đột ngột, bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em.

Từ 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi, cao dưới 1,35 m không được ngồi ghế cạnh tài xế.

Trước đây, Luật Giao thông đường bộ 2008 không quy định vị trí ngồi của trẻ trên ô tô cũng như ghế chuyên dụng kèm theo. Việc luật hóa vị trí ngồi và dùng ghế chuyên dụng giúp trẻ em được bảo vệ tốt hơn khi tham gia giao thông.

Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026 theo khoản 2 Điều 88 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024.

Xe đưa đón học sinh phải có thiết bị chống bỏ quên trẻ

Điều 46 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh phải bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 35 của Luật này; có thiết bị ghi nhận hình ảnh trẻ em mầm non, học sinh và thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe; có niên hạn sử dụng không quá 20 năm; có màu sơn theo quy định của Chính phủ.

Xe ô tô chở trẻ em mầm non hoặc học sinh tiểu học phải có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc sử dụng xe có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi theo quy định của pháp luật.

Xe ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại khoản 3 Điều 10, khoản 1 và khoản 2 Điều 35 của Luật này; có thiết bị ghi nhận hình ảnh trẻ em mầm non, học sinh và thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe đáp ứng yêu cầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.