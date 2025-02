Loạt phim Việt đáng trông đợi năm 2025

Phim "Quỷ nhập Tràng" do Phom Nguyễn đạo diễn, với các diễn viên: Khả Như, Quang Tuấn, Vân Dung, NSƯT Thanh Nam, NSƯT Phú Đôn… Phim lấy bối cảnh bối vùng núi cao u linh, nơi dân làng kiếm sống bằng nghề đào mộ, tẩm liệm và chôn cất người chết.

Phim "Nhà gia tiên" do Huỳnh Lập đạo diễn, có sự tham gia của Huỳnh Lập, Phương Mỹ Chi… Nội dung kể về Mỹ Tiên - một nhà sáng tạo nội dung số có tính cách mạnh mẽ, tự lập. Cô và gia đình luôn tồn tại khoảng cách thế hệ do sự khác biệt về tư tưởng, dẫn đến mất kế nối với người thân, đặc biệt là với mẹ.

Phim "Đèn âm hồn" do Hoàng Nam đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Chiều Xuân, NSƯT Quang Tèo, Hạo Khang, Hoàng Kim Ngọc, Diễm Trang.

Phim "Chốt đơn" do Bảo Nhân - Nam Cito đạo diễn, quy tụ diễn viên: Thùy Tiên, Quyền Linh, NSND Hồng Vân, Hồng Đào...

Nội dung của phim kể về cuộc sống tất bật của Hoàng Linh - một "chiến thần" chốt đơn trẻ đầy thành công và chú An - một nhân viên văn phòng kiêm tài xế xe ôm công nghệ.

Hoàng Linh và chú An vốn đối lập từ tuổi tác, hoàn cảnh đến tính cách, lại tìm thấy một tình bạn thật trong sáng, khởi tạo nên những nhiệt huyết mới để mang đến những phiên "chốt đơn" thắng đậm. Phim ra rạp từ 7-3.

Âm dương lộ

Phim "Âm dương lộ" do Hoàng Tuấn Cường đạo diễn, có các diễn viên: Bạch Công Khanh, Tuấn Dũng… tham gia. Phim kể về Nhân - một cử nhân thất nghiệp, lén cha mình để lái xe cứu thương chở một thi thể nữ về Măng Đen ngay giữa đêm khuya. Trên hành trình, anh đối mặt với thế giới siêu nhiên kỳ bí. Tác phẩm ra rạp từ 28-3.

Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối

Phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" do Bùi Thạc Chuyên đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Thái Hòa, Quang Tuấn, Hồ Thu Anh… Tác phẩm lấy bối cảnh năm 1967, chiến tranh Việt Nam ngày càng khốc liệt. Đội du kích 21 người do Bảy Theo chỉ huy tại căn cứ Bình An Đông trở thành mục tiêu tìm và diệt số 1 của quân đội Mỹ khi nhận nhiệm vụ bằng mọi giá phải bảo vệ một nhóm thông tin tình báo chiến lược mới đến ẩn náu tại căn cứ.

Các cuộc liên lạc vô tuyến điện từ với nhóm tình báo bị quân đội Mỹ phát hiện và định vị, lấy đi lợi thế duy nhất của đội du kích là sự vô hình trong hệ thống địa đạo phức tạp và bí ẩn.

Phim là những câu chuyện đan xen giữa tình đồng đội, tình yêu và khát khao sống của những người lính nhưng trên hết vẫn là nghĩa vụ và sự hy sinh vì Tổ Quốc. Phim ra rạp từ 28-3.