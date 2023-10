Loạt ô tô gầm cao có giá 'chạm đáy' dịp cuối năm

Cụ thể, Hyundai Tucson 2.0 Diesel phiên bản đặc biệt giảm giá lên tới 191 triệu đồng, khiến giá xe chỉ còn 869 triệu đồng, đánh dấu mức thấp nhất từ trước đến nay của mẫu xe này. Trong khi đó, Hyundai Tucson bản 1.6T Turbo có giá bán mới 899 triệu đồng, thấp hơn mức niêm yết gần 160 triệu đồng.

Ford Territory

Theo thông tin từ Ford Việt Nam, 2 mẫu xe Territory và Ranger được giảm giá ở tất cả phiên bản.

Đáng chú ý, Ford Territory bản Trend 1.5 AT tiêu chuẩn, Titanium 1.5 AT và Titanium X 1.5 AT có mức giảm lần lượt là 50 triệu, 73 triệu và 65 triệu đồng. Giá bán sau giảm tương ứng là 772 triệu, 836 triệu và 889 triệu đồng.

Với mức ưu đãi như trên, Ford Territory hiện là một trong những mẫu xe rẻ nhất phân khúc SUV hạng C. Được biết, MG RX5 hiện có giá niêm yết từ 739 - 829 triệu đồng, Mazda CX-5 có giá từ 749 - 999 triệu đồng và Hyundai Tucson cũng vừa được giảm giá xuống còn từ 769 - 899 triệu đồng.

Trần Đình