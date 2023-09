Loạt nhà dân ở TP.HCM bị sụp lún vì robot đào cống thoát nước

Gần 15 hộ dân sống trên đường 18, phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP.HCM đang bất an vì nền nhà bị sụp lún, tường nứt do ảnh hưởng bởi dự án đào cống thoát nước.

Tình trạng nhiều vết nứt kéo dài, mặt đường bị trũng xuống dọc hai bên đường số 18, phường An Khánh, TP Thủ Đức xảy ra khoảng 1 tuần nay. Người dân cho biết đang rất lo sợ, bất an vì tình trạng sụp lún có thể đe dọa đến tính mạng cũng như kết cấu căn nhà của mình. Vết nứt trên tường nhà anh Trần Công Thành. Là một trong số 15 hộ dân bị ảnh hưởng, anh Trần Công Thành (42 tuổi) cho biết, sáng 23/9, khi mở cửa nhà thì tá hỏa chứng kiến nhiều vết nứt trên tường. Cánh cửa sắt của gia đình bị kẹt, không thể mở ra hay đóng lại được. Anh Thành đi kiểm tra thì phát hiện mặt đường số 18 tại nhiều vị trí cũng bị nứt, có nơi bị lún sâu. Cùng thời điểm này, nhiều hàng xóm cũng thông tin tình trạng lún nền nhà, nứt tường tương tự như nhà anh Thành. Anh Võ Đình Dũng, hàng xóm của anh Thành cho hay, nhà của anh mới xây dựng với thiết kế khá chắc chắn nhưng cũng xảy ra tình trạng lún nứt tương tự. “Tới hôm nay, tôi thấy vết nứt càng lan rộng ở cổng, nhà vệ sinh, bếp trong nhà. Gia đình tôi rất lo ngại căn nhà có thể bị sập bất cứ lúc nào", anh Dũng chia sẻ. Mặt đường số 18 xuất hiện nhiều vết nứt, nhiều vị trí bị lún. Còn bà Lê Thị Hồng Thanh cho biết, rạng sáng 23/9, bà đang ngủ thì có cảm nhận nhà bị rung rung như động đất. "Đến sáng thức dậy tôi thấy tường nhà vệ sinh bị nứt vỡ. Nghĩ do động đất làm nhà cửa bị hư hỏng nên tôi cùng hàng xón vội báo chính quyền địa phương", bà Thanh kể. Người dân này cho biết, cán bộ quyền xuống tìm hiểu thì phát hiện nguyên nhân là do đêm ngày 22/9 rạng sáng 23/9 có đơn vị thi công dự án đã dùng robot đào hầm dưới lòng đất, phía dưới đường số 18 từ phía đường Lương Định Của thông qua đường Trần Não. Nền nhà bị sụp lún Chiều 29/9, trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Như Quốc Bảo- Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị TP.HCM xác nhận, công trình thi công gây lún, nứt nhà dân thuộc Dự án vệ sinh môi trường TPHCM giai đoạn 2 do Ban này làm chủ đầu tư; nhà thầu chính là liên doanh Công ty cổ phần Xây dựng đê kè - phát triển nông thôn Hải Dương và Công ty TNHH Kỹ thuật điện - xây dựng Ban Hin triển khai thi công. Vị trí thi công theo đúng hồ sơ thiết kế, tức đúng thủ tục pháp lý. Nhưng đơn vị thi công đã làm xong vị trí này từ ngày 22/9, đến ngày 25/9 các hộ dân mới phát hiện có hiện tượng nứt tường. Trong chiều nay (29/9), phía Ban sẽ hoàn thiện báo cáo khẩn gửi UBND TP.HCM về sự việc này. Tường nhà dân bị lún nứt nghiêm trọng. Theo ông, ngay sau khi được người dân báo vụ việc, phía chủ đầu tư đã đến kiểm tra và ghi nhận tình hình. Chiều hôm qua (28/9), phía Ban cùng đại diện UBND phường An Khánh, nhà thầu thi công và các hộ dân trong phạm vi bị ảnh hưởng đã tổ chức họp. Tại đây các bên đã thống nhất việc đơn vị thi công sẽ khắc phục những thiệt hại về nứt, lún trong vài ngày tới. Với vai trò là chủ đầu tư dự án, Ban đã yêu cầu đơn vị thi công phối hợp với người dân rà soát, thống kế số lượng căn nhà bị ảnh hưởng. Nếu nhà nào bị hư hại nặng, nguy hiểm thì sẽ được bố trí các nơi để ở tạm, đảm bảo an toàn cho người dân trong thời gian chờ đợi phương án khắc phục. “Hiện tại, các đơn vị liên quan đang tập trung tìm ra nguyên nhân nhằm có biện pháp khắc phục triệt đảm bảo an toàn cho công trình cũng như người dân trong khu vực”, ông Bảo thông tin. Dự kiến đến ngày 2/10, phía Ban sẽ công bố nguyên nhân và thống nhất phương án khắc phục hư hỏng mặt đường cũng như sửa chữa nhà cho từng hộ dân bị hư hại.