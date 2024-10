Loạt mỹ nhân bị tước vương miện, danh hiệu gây sốc!

Nhiều mỹ nhân bị tước vương miện, danh hiệu sau khi vinh danh trên sân khấu với nhiều lý do khác nhau. Trong đó, một số tình huống gây sốc. Mỹ nhân Thae Su Nyein của Myanmar bị tước danh hiệu á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024. Lý do theo phía Ban Tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 đưa ra là Thae Su Nyein đã có hành động không đúng mực, vi phạm nhiều quy định. Chủ tịch của cuộc thi là ông Nawat khẳng định ngừng hợp tác với Thae Su Nyein, cho rằng cô ảo tưởng, chưa trưởng thành, độc lập, làm gì cũng cần người theo phụ giúp. Ông cũng lên tiếng lý giải, phản bác các cáo buộc chống lại mình. Thae Su Nyein bức xúc khi chỉ được danh hiệu á hậu 2 Trước đó, Thae Su Nyein đã phát sóng trực tuyến, tuyên bố trả lại danh hiệu, vương miện á hậu 2. Cô cho rằng danh hiệu này không công bằng, không tương xứng với công sức đã bỏ ra. Cô không hài lòng với kết quả bầu chọn cho phần thi Trang phục dân tộc và Sức mạnh quốc gia của năm, nghi ngờ có sự thiên vị. Trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024, Thae Su Nyein của Myanmar khóc nức nở rời khỏi đêm chung kết, không giao lưu với truyền thông, thành tâm điểm bàn luận. Một mỹ nhân khác sở hữu vương miện hoa hậu chỉ trong vỏn vẹn 15 ngày là Carolina Shiino - Hoa hậu Nippon Nhật Bản 2024. Cô vướng vào vụ bê bối ngoại tình với bác sĩ thẩm mỹ đã có gia đình. Ban đầu, cô bác bỏ việc làm "tiểu tam" nhưng sau đó đã thừa nhận việc này khi bị tung ảnh cả hai nắm tay nhiều lần ngoài đường. Carolina Shiino giữ vương miện 15 ngày Cô vướng bê bối "tiểu tam" Maria Fernanda Pavisic - Hoa hậu Hoàn vũ Bolivia 2022 - bị mất vương miện do cười cợt, miệt thị ảnh của các người đẹp khác một cách bất lịch sự. Cô bị cáo buộc kỳ thị, phân biệt chủng tộc. Ngay khi nhận quyết định bị tước vương miện, Maria Fernanda Pavisic bày tỏ bức xúc trên trang mạng xã hội. Maria Fernanda Pavisic Trước đó, người đẹp này trở thành trung tâm chỉ trích sau khi đăng tải video clip lên trang mạng xã hội. Trong đó, cô xem ảnh đại diện của các người đẹp nước khác sẽ tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới diễn ra năm 2023 mà cô cũng là thí sinh. Maria Fernanda Pavisic vừa cười cợt vừa bình luận được nhận định là thiếu lịch sự. Cô gọi Hoa hậu Paraguay, Hoa hậu Brazil và Hoa hậu El Salvador là những bà già và nói rằng Hoa hậu Venezuela và Hoa hậu Peru giống người chuyển giới. Cô còn gọi Hoa hậu Argentina là "Hoa hậu Potosí". Potosí là một thành phố ở miền Nam Bolivia. Nhận nhiều chỉ trích, Maria Fernanda Pavisic nhanh chóng xóa video clip nhưng cô bị Văn phòng thị trưởng Thành phố Potosí đệ đơn khiếu nại lên Văn phòng Tổng chưởng lý Bolivia, cáo buộc người đẹp trên kỳ thị và phân biệt chủng tộc. Veronika Didusenko - bị tước vương miện Hoa hậu Thế giới Ukraine 2018 vì ban tổ chức phát hiện cô ly hôn và có con. Mỹ nhân này khởi kiện chống lại tổ chức Hoa hậu Thế giới lên tòa án London - Anh. Veronika Didusenko và con trai Trong đơn kiện, cô tuyên bố Hoa hậu Thế giới đã vi phạm Đạo luật Bình đẳng 2010 của Anh khi cấm người từng kết hôn, có con dự thi và yêu cầu họ thay đổi tiêu chí lỗi thời để bắt nhịp thế giới hiện đại. Denise Garrido là trường hợp hy hữu khi cô chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Canada chỉ trong vòng 24 giờ. Ban tổ chức cuộc thi này đã thông báo kết quả chung cuộc bị sai lệch do "lỗi đánh máy" và người chiến thắng thực sự là Riza Santos. Denise Garrido Một ngày sau khi đội vương miện hoa hậu, cô buộc phải trả lại vương miện, nhận danh hiệu á hậu 4. Ngoài ra, nhiều mỹ nhân khác bị tước vương miện vì vô số lý do. Theo Người lao động