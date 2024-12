Loạt mẹo hay với kem đánh răng

Không chỉ giữ răng miệng thơm tho, kem đánh răng còn có nhiều công dụng hữu ích khác trong việc làm sạch và bảo dưỡng các vật dụng trong nhà mà ít người biết đến. Kem đánh răng không chỉ là sản phẩm dùng để làm sạch răng miệng mà còn có nhiều công dụng hữu ích khác trong đời sống hàng ngày. Với thành phần chủ yếu là fluoride, calci và một số chất khác, kem đánh răng có khả năng tẩy rửa, khử mùi và làm sáng bóng các vật dụng. Các mẹo hay với kem đánh răng

Áp dụng những mẹo hay với kem đánh răng dưới đây, bạn không chỉ tiết kiệm được chi phí và thời gian, mà còn bảo vệ được những vật dụng trong gia đình luôn bền đẹp. Làm sạch giày trắng

Giày thể thao trắng luôn dễ bị bẩn và khó giữ được vẻ ngoài sạch sẽ. Tuy nhiên, kem đánh răng có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hãy dùng một bàn chải mềm, bôi một chút kem đánh răng lên vết bẩn trên giày rồi chà nhẹ, sau đó dùng khăn ẩm lau sạch giày. Kết quả là đôi giày của bạn sẽ lại sáng bóng như mới.

Làm sáng bóng đầu vòi nước

Sau một thời gian sử dụng, đầu vòi nước có thể bị ố vàng hoặc bám cặn bẩn do nước cứng. Để làm sạch chúng, bạn có thể sử dụng kem đánh răng. Bạn hãy bôi một lớp kem đánh răng lên đầu vòi, dùng bàn chải đánh răng cũ chà xát nhẹ nhàng, đặc biệt là ở những khu vực có vết bẩn cứng đầu. Sau khi làm sạch, chỉ cần lau lại bằng khăn ẩm, vòi nước sẽ trở lại sáng bóng và sạch sẽ. Tẩy sạch vết bẩn trên tường và đồ nội thất

Nếu tường nhà bạn bị bẩn, đặc biệt là do vết bút chì hay dấu tay, bạn hãy dùng miếng vải sạch bôi một chút kem đánh răng lên vết bẩn, sau đó lau nhẹ nhàng. Bức tường sẽ trở lại như mới mà không cần phải sơn lại. Kem đánh răng cũng có thể làm sạch các vết bẩn trên đồ nội thất như bàn ghế, tủ kệ gỗ. Tuy nhiên, cần lưu ý là chỉ nên thử ở một góc nhỏ trước khi áp dụng toàn bộ bề mặt. Tẩy vết ố trên quần áo

Đây cũng là một mẹo hay với kem đánh răng mà nhiều người đã áp dụng thành công. Để loại bỏ các vết ố vàng, vết mực hoặc vết trà cà phê trên quần áo, bạn chỉ cần bôi một lượng kem đánh răng lên vết bẩn, dùng bàn chải đánh răng cũ hoặc một miếng vải mềm để chà nhẹ. Hãy để yên khoảng 10-15 phút rồi giặt lại quần áo như bình thường, đảm bảo vết bẩn sẽ biến mất mà không làm hỏng vải. Mẹo dùng kem đánh răng tẩy vết ố trên quần áo hiệu quả. (Ảnh: Cleanipedia) Khử mùi hôi từ tay và vật dụng

Đôi khi tay bạn sẽ bị ám mùi khó chịu từ các thực phẩm như tỏi, hành hay cá. Một cách đơn giản để khử mùi là sử dụng kem đánh răng. Bạn hãy lấy một lượng nhỏ kem đánh răng, xoa đều lên tay và rửa sạch bằng nước. Mùi hôi sẽ biến mất, để lại tay bạn thơm tho và sạch sẽ. Kem đánh răng cũng có thể giúp khử mùi hôi từ những vật dụng như thớt, dao kéo sau khi chế biến thức ăn. Bạn chỉ cần bôi một chút kem lên các bề mặt này rồi lau sạch bằng nước. Cảm giác hôi tan biến ngay lập tức. Tẩy vết ố vàng trên gạch men và bồn tắm

Gạch men hay bồn tắm là những vật dụng dễ bị ố vàng hoặc bám bẩn do nước và xà phòng. Kem đánh răng có thể giúp làm sạch các vết bẩn này. Chỉ cần bôi kem lên vùng bị ố vàng, sau đó dùng bàn chải cọ sạch, bạn sẽ thấy gạch men và bồn tắm trở lại sáng bóng như ban đầu. Làm sạch màn hình điện thoại và kính mắt

Màn hình điện thoại hay kính mắt sau một thời gian sử dụng có thể bị bám dấu vân tay, bụi bẩn, khiến chúng mất đi sự trong suốt. Hãy áp dụng mẹo hay với kem đánh răng sau: Lấy một lượng nhỏ kem đánh răng, thoa nhẹ lên màn hình hoặc kính, sau đó dùng khăn mềm lau sạch, bạn sẽ thấy màn hình và kính trở lại sáng bóng và rõ nét. Làm sáng móng tay và móng chân

Nếu móng tay hoặc móng chân của bạn có vết ố hoặc xỉn màu, hãy lấy một ít kem đánh răng chà nhẹ lên móng và để yên khoảng 5-10 phút, sau đó dùng bàn chải nhẹ nhàng cọ sạch. Móng tay và móng chân của bạn sẽ sáng bóng và khỏe mạnh hơn. Làm sạch đồ trang sức

Các món đồ trang sức bằng bạc hoặc vàng thường xuyên bị xỉn màu và mất độ sáng bóng. Để làm sạch chúng, bạn chỉ cần bôi một chút kem đánh răng lên rồi dùng khăn mềm lau nhẹ. Sau khi lau sạch, đồ trang sức sẽ trở lại sáng bóng như mới. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không nên áp dụng cách này với các đồ trang sức có đá quý vì có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng của đá. Kem đánh răng có thể giúp đồ trang sức trở lại sáng bóng như mới. (Ảnh: Boghos) Làm sạch các vết bẩn trên đồ nhựa

Đồ nhựa sau một thời gian sử dụng có thể bị ố vàng hoặc bám bụi bẩn. Kem đánh răng có thể giúp khôi phục lại độ sáng bóng của chúng. Chỉ cần bôi một lượng kem đánh răng lên đồ nhựa rồi dùng miếng vải mềm lau sạch, bạn sẽ nhận được kết quả là đồ nhựa sẽ trở lại như mới. Làm sạch lò vi sóng

Lò vi sóng thường xuyên bị bám mỡ và thức ăn thừa, khiến chúng trở nên mất vệ sinh. Mẹo hay với kem đánh răng đơn giản sau đây giúp làm sạch chúng: Bôi một chút kem lên các vết bẩn trong lò vi sóng và lau sạch bằng khăn mềm. Lò vi sóng sẽ không chỉ sạch mà còn có mùi thơm dễ chịu. Theo VTCnews