Loạt doanh nghiệp nợ thuế 'khủng' ở Hòa Bình, có 'ông chủ' nợ tới 800 tỷ

Cục Thuế tỉnh Hòa Bình vừa thực hiện công khai thông tin 327 người nộp thuế còn nợ tiền thuế đến thời điểm 30/9/2024, với số tiền trên 2.272 tỷ đồng. Theo số liệu của Cục Thuế tỉnh Hòa Bình, tính đến ngày 30/9/2024, có 327 người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình với số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp chưa nộp ngân sách nhà nước là hơn 2.272 tỷ đồng. Trong danh sách 327 người nộp thuế còn nợ thuế trên địa bàn tỉnh, có 322 người nộp thuế là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất; 1 người nộp thuế là trường học và 4 người nộp thuế là cá nhân. Lý do công khai, theo Cục Thuế tỉnh Hòa Bình, là người nộp thuế có số tiền thuế nợ quá hạn 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước nhưng không tự nguyện chấp hành. Hòa Bình công khai danh sách 327 người nợ thuế. Ảnh minh họa: Nam Khánh Đứng đầu danh sách nợ thuế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình là Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị Hoàng Mai với số tiền thuế nợ gần 803 tỷ đồng. Xếp thứ hai trong danh sách là Công ty CP Đô thị Sinh thái Dầu khí Hòa Bình với số tiền nợ thuế gần 742 tỷ đồng. Vị trí tiếp theo là Công ty TNHH Phát triển Dự án Kdc số 3, số 4 với số tiền nợ thuế trên 400 tỷ đồng. Bên cạnh những công ty có số tiền nợ thuế hàng trăm tỷ đồng là rất nhiều doanh nghiệp nợ thuế hàng chục tỷ đồng. Có thể kể đến Công ty TNHH An Cường với số tiền nợ hơn 31 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Sao Vàng nợ hơn 29 tỷ đồng, Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà chi nhánh 1 nợ hơn 25 tỷ đồng... Trong khi đó, có công ty nợ thuế với số tiền chỉ 2 triệu đồng, như Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Vinh Hải Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bông Klăng, Công ty CP Thương mại và Đầu tư Sen Xanh, Công ty TNHH Seablue Edu, Công ty TNHH Diệu Thơm Group... Đứng cuối danh sách là Công ty TNHH XDTM Hoàng Phương với số tiền nợ thuế chỉ hơn 1 triệu đồng.