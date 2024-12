Loạt doanh nghiệp bị xử phạt vì lỗi phổ biến, có công ty bị phạt trên 500 triệu

Nhiều doanh nghiệp trong tuần qua đã bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán vì những lỗi quen thuộc như không công bố thông tin, biến lỗ thành lãi... Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với nhiều doanh nghiệp trong tuần qua. Điển hình, ngày 12/12, UBCKNN ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai vì loạt vi phạm. Theo đó, công trình này bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định, đồng thời công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định các tài liệu. Ngoài ra, Công trình Giao thông Đồng Nai còn bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Nhiều doanh nghiệp vi phạm về chứng khoán bị xử phạt. Ảnh: Nam Khánh Tổng mức phạt tiền đối với Công trình Giao thông Đồng Nai là 242,5 triệu đồng. Cũng trong ngày 12/12, UBCKNN đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Địa ốc Phúc Đạt. Cụ thể, Địa ốc Phúc Đạt bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với một số tài liệu như: báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, báo cáo tài chính bán niên 2022, báo cáo tài chính năm 2021... Trước đó, ngày 11/12, UBCKNN ban hành quyết định xử phạt CTCP Kết cấu thép ATAD Đồng Nai số tiền 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định. Ngày 10/12, UBCKNN ban hành quyết định về việc xử phạt CTCP Rạng Đông Holding. Cụ thể, công ty này bị phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố đối với thông tin phải công bố; bị phạt 150 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch. Tổng mức phạt tiền đối với Rạng Đông Holding là 242,5 triệu đồng. Theo quyết định xử phạt ngày 9/12 của UBCKNN, CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố. Cũng trong ngày 9/12, UBCKNN ban hành quyết định xử phạt Tập đoàn Đất Xanh do nhiều vi phạm. Theo đó, Đất Xanh bị phạt tiền 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định. Đất Xanh còn bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định các báo cáo tình hình quản trị các kỳ năm 2022-2023, 6 tháng đầu năm 2024. Trong đó, Đất Xanh có phát sinh giao dịch vay của ông Lương Trí Thìn (Thành viên HĐQT), giá trị là 30 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024 nhưng không báo cáo trong báo cáo quản trị thời gian này. Ngoài ra, Đất Xanh còn bị phạt 350 triệu đồng do thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông theo quy định. Tổng số tiền mà doanh nghiệp bất động sản này bị phạt là 515 triệu đồng. Ngày 9/12, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt CTCP Vinam. Công ty bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định.