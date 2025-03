Loạt điện thoại đáng chú ý của Xiaomi, Samsung tại MWC 2025

Hệ điều hành trên HMD Fusion X1 sẽ chặn con online trong giờ đi học, đi ngủ, phê duyệt danh bạ được liên lạc và biết được khi nào con rời khỏi khu vực an toàn. Các trang web và mạng xã hội cùng nằm trong tầm kiểm soát của bố mẹ. Đây là tính năng quan trọng giữa lúc nhà chức trách toàn cầu bày tỏ lo ngại về các nguy cơ với trẻ em trên mạng. Australia đã cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội, trong khi châu Âu, Pháp và Đan Mạch cấm điện thoại ở trường học với một số độ tuổi nhất định.

Samsung mang các tính năng AI đến với dòng điện thoại giá rẻ, bao gồm Galaxy A56, A36 và A26. Chúng sẽ trang bị khả năng chỉnh sửa hình ảnh dựa trên AI tương tự S25. Một trong những tính năng đáng chú ý nhất là Best Face, công cụ AI giúp tráo đổi biểu cảm gương mặt của tối đa 5 người trong ảnh khi ai đó bị mờ hoặc nhắm mắt… Nó khá giống với Best Take của Google Pixel.

Ngoài ra, còn có công cụ xóa bỏ đối tượng trong ảnh và các bộ lọc hiệu ứng, cùng tính năng khoanh để tìm kiếm. Máy hỗ trợ cập nhật hệ điều hành và bảo mật trong tối đa 6 năm.

Samsung Galaxy A56 với nhiều màu sắc bắt mắt. Ảnh: Samsung

Galaxy A56, A36 và A26 sử dụng màn hình Full HD Plus 6.7 inch tần số quét 120Hz. A56 dùng ống kính siêu rộng 12MP, camera chính 50MP và camera macro 5MP, camera selfie 12MP. Nếu A56 dùng chip Exynos 1580, A36 dùng Snapdragon 6 Gen 3.

Cả ba máy trang bị viên pin 5.000mAh nhưng chỉ có A56 và A36 hỗ trợ sạc 45W và thiết kế “buồng hơi” lớn hơn để cải thiện hiệu năng thoát nhiệt.

Với giá 499 USD, Galaxy A56 là mẫu đắt nhất trong bộ ba. Galaxy A36 có giá 399 USD còn Galaxy A26 giá 299 USD.

(Tổng hợp)