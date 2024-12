Loạt cây cảnh nghe tên đã thấy giàu, nếu đặt lên bàn thờ còn giàu hơn

Cây cảnh không chỉ để làm đẹp ngôi nhà mà theo phong thủy, cây cảnh còn mang lại nhiều vận may. Dưới đây là những loại cây nghe tên thôi đã thấy giàu, đặt lên bàn thờ lại càng giúp đem lại nhiều may mắn và tài lộc gấp bội. Cây phú quý Đúng với cái tên "phú quý", loài cây này thường được rất nhiều gia đình kinh doanh mua bán lựa chọn để trang trí cho bàn thờ ông bà bởi theo quan niệm, cái tên "phú quý" nghĩa là mang lại nhiều "phú quý" tài lộc cho gia đình. Ngoài ra, loài cây này cũng rất bắt mắt bởi sự kết hợp giữa màu đỏ và màu xanh trên phần thân và phần lá. Điều này tượng trưng cho sự hài hòa giữa sự thịnh vượng, giàu sang và sức mạnh, nhiệt huyết của gia đình. Cây phát tài Với thân thẳng đứng và gần giống với dáng vẻ của cây tre nhỏ tượng trưng cho ý chí vươn lên của gia chủ. Theo dân gian, cây phát tài có thể được đặt ở bàn thờ Phật lẫn bàn thờ Thần tài và gia tiên. Theo dân gian, cây phát tài có thể được đặt ở bàn thờ Phật lẫn bàn thờ Thần tài và gia tiên vì chúng phát triển nhanh nhưng lại dễ chăm sóc. Ông bà cho rằng để 3 cành lên bàn thờ nghĩa là cầu hạnh phúc, 5 cành là cầu sức khỏe, 8 cành là cầu tài lộc và 9 cành cầu thời vận. Cây vạn lộc Cây vạn lộc còn có tên gọi là cây thiên phú. Đây là loài cây có hình dáng và màu sắc độc đáo và bắt mắt bởi màu hồng xen lẫn với màu xanh tạo nên các đốm màu xen lẫn vào nhau. Sự chuyển tiếp giữa màu sắc của lá tượng trưng cho sự chuyển biến theo hướng tích cực hơn trong cuộc sống gia chủ. Lá cây dày và tán xòe rộng vì thế đặt lên bàn thờ sẽ tăng phần trang trọng, thoáng mát và sạch sẽ. Cây kim tiền Cây kim tiền là loài cây thường được đặt ở bàn thờ Thần tài. Theo ông bà xưa, việc đặt cây này ở bàn thờ Thần tài có nghĩa là rước tiền tài vào nhà. Cây kim tiền là loài cây thường được đặt ở bàn thờ Thần tài. Không những thế, cây kim tiền có dáng vẻ đẹp mắt, lá xanh và vươn thẳng lại còn dễ trồng và sống lâu trong nhiều môi trường. Cây đế vương Nếu bạn là người mong muốn có cả tiền tài lẫn danh vọng thì cây đế vương sẽ là loài cây phù hợp nhất đấy. Với vẻ ngoài bóng bẩy, xanh mướt và sạch sẽ thì loài cây này biểu trưng cho sự nắm vững quyền lực và tiền tài. Có thể nói đây là loài cây phù hợp với những người lãnh đạo, quản lý. Đây là loài cây phù hợp với những người lãnh đạo, quản lý. Lưu ý Khi lựa chọn các loại cây cảnh để đặt lên bàn thờ thì bạn không nên chọn những loại cây có cách chăm sóc phức tạp, khó nuôi dưỡng, nhanh héo và không quá to và che lấp bàn thờ. Ngoài ra, bạn cần thường xuyên hái bỏ những lá héo và mang cây ra phơi nắng nhẹ để cây khỏe hơn và giữ nguyên vẹn màu xanh. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo Theo Gia đình và xã hội