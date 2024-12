Loạt bê bối của sao Việt 2024: Người bị bắt giam, người vướng làn sóng tẩy chay

Chi Dân, An Tây bị bắt giam vì sử dụng ma tuý; Nam Thư bị tố là người thứ 3, Negav bị tẩy chay vì phát ngôn ''bỏ học'' và tham gia nhóm Facebook có nội dung thô tục. Trong năm 2024, không ít nghệ sĩ Việt vướng vào những ồn ào, bê bối, từ kiện tụng pháp lý đến đối diện với làn sóng tẩy chay từ công chúng. Chi Dân, An Tây bị bắt vì tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy Ngày 14/11, Công an TP.HCM thông báo đã khởi tố bị can, bắt giam ca sĩ Nguyễn Trung Hiếu (nghệ danh Chi Dân), người mẫu Nguyễn Thị An (An Tây) với cáo buộc tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy. Trước đó, chiều 9/11, cảnh sát kiểm tra căn hộ chung cư tại phường Thạnh Mỹ Lợi (TP Thủ Đức) và phát hiện An Tây cùng một số người có dấu hiệu sử dụng ma túy. Kết quả xét nghiệm thể hiện nữ người mẫu dương tính với ma túy. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện An Tây cất giấu một lượng ma túy nên đưa cô và một số người về trụ sở phục vụ điều tra. Trong khi đó, Chi Dân bị Công an quận Tân Bình tạm giữ sau khi bắt quả tang cùng một số người sử dụng ma túy. Tất cả đều có phản ứng dương tính với ma túy.

Chi Dân và An Tây bị bắt với cáo buộc tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy. Chi Dân sinh năm 1989, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2012 ở vai trò ca sĩ, nhạc sĩ với sở trường nhạc pop, ballad. Năm 2013, Chi Dân được yêu mến khi liên tục tạo ra các bản hit như Mất trí nhớ, Điều anh biết, Người tôi yêu, 1234… Ngoài ca hát, Chi Dân còn có sáng tác gây được ấn tượng là Anh muốn em sống sao - hit nổi tiếng làm nên tên tuổi ca sĩ Bảo Anh. Anh còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và tham dự các chương trình truyền hình thực tế. Andrea Aybar sinh năm 1995 và là người Tây Ban Nha. Tuy nhiên cô nói thông thạo tiếng Việt vì sinh sống tại Việt Nam cùng gia đình từ năm 7 tuổi. Sở hữu chiều cao 1m74, người đẹp có cơ hội theo đuổi nghề người mẫu, diễn viên. Nữ người mẫu sở hữu nhan sắc nổi bật nhưng đời tư khá ồn ào và từng có mối quan hệ tình cảm với nhiều người nổi tiếng. Ngoài công việc người mẫu, Andrea còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim. Đáng chú ý, vai diễn của cô trong phim Nhà trọ Balanha đã nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nam Thư bị tố là người thứ ba, đối diện làn sóng tẩy chay Đầu tháng 7/2024, Nam Thư bất ngờ trở thành tâm điểm của dư luận khi bị tố là "tiểu tam", cặp kè với người đã có gia đình. Những hình ảnh, tin nhắn, đoạn chat được cho là bằng chứng đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của nữ diễn viên.

Nam Thư tổ chức họp báo phủ nhận nghi vấn là ''tiểu tam''. Sau đó, Nam Thư lên tiếng phủ nhận và tổ chức gặp gỡ báo chí để thanh minh. Cô khẳng định mình là nạn nhân và cho biết mối quan hệ với người đàn ông kia chỉ là bạn bè. Cô giải thích thường cùng người yêu, gia đình và bạn bè đến homestay của người này. Dù vậy, người tố cáo vẫn khẳng định có thêm bằng chứng về việc Nam Thư là ''người thứ ba''. Sự việc vẫn kéo dài và đến nay chưa đi đến hồi kết. Làn sóng tẩy chay từ một bộ phận khán giả đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động nghệ thuật của Nam Thw. Một số dự án có sự tham gia của cô đã bị ảnh hưởng, thậm chí là bị hủy bỏ. Nam Em phát ngôn không thiếu kiểm soát, gây hoang mang Nguyễn Thị Lệ Nam Em, sinh năm 1996 tại Tiền Giang, từng được biết đến với danh hiệu Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long và đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Trái Đất 2016, nơi cô lọt vào Top 8. Mặc dù nhận được sự ủng hộ ban đầu từ khán giả, hình ảnh của Nam Em dần xấu đi do những buổi livestream gây tranh cãi. Đỉnh điểm là vào cuối tháng 2, Nam Em liên tục thực hiện các buổi livestream với nội dung "bóc mẽ" giới showbiz Việt, khơi lại những chuyện tình cảm đã qua và tiết lộ nhiều thông tin được cho là "góc khuất" của làng giải trí. Những hành động này đã vấp phải làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ dư luận và khiến Nam Em bị phạt 37,5 triệu đồng vì hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang dư luận và xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc.

Nam Em bị xử phạt hành chính vì phát ngôn không thiếu kiểm soát, gây hoang mang dư luận. Nam Em lên tiếng xin lỗi khán giả về những hành động livestream gây ảnh hưởng thời gian qua trên trang cá nhân. Cô nói bản thân không làm tốt trách nhiệm của một công dân, gây ảnh hưởng tiêu cực đến mạng xã hội những ngày qua. "Tôi đã không hoàn thành tốt việc học tập, yêu bản thân mà thay vào đó là bám chấp vào những tổn thương của quá khứ. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm với luật pháp", cô cho hay. Tuy vậy, vào giữa tháng 3, Nam Em tiếp tục thực hiện những buổi livestream với hành vi thiếu kiểm soát, phát ngôn thiếu chuẩn mực. Lần này cô bị xử phạt thêm 10 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã kiến nghị các biện pháp ngăn chặn hoạt động của các tài khoản mạng xã hội mà Nam Em sử dụng. Negav bị tẩy chay vì phát ngôn ''bỏ học'', ''thô tục'' Negav tên thật Đặng Thành An, là một rapper từng tham gia các chương trình như Hành trình rực rỡ và Anh trai say hi. Trong Anh trai say hi, anh thu hút lượng fan đông đảo. Tuy nhiên trong concert Anh trai say hi ở TP.HCM ngày 28/9, Negav phát biểu: "Khi đứng đây, em chỉ muốn nói với mẹ em: Mẹ ơi, mẹ thấy chưa. Mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa?". Phát ngôn của Negav vấp phải sự phản đối kịch liệt từ dư luận; phần đông tỏ ra phẫn nộ, cho rằng công khai bày tỏ lòng tự hào về quyết định nghỉ học là hành động thiếu suy nghĩ, có thể tạo ra những tác động tiêu cực đến giới trẻ, đặc biệt là những người hâm mộ đang ngồi trên ghế nhà trường.

Negav bị tẩy chay vì phát ngôn ''bỏ học'', ''thô tục''. Negav lên tiếng xin lỗi, nhưng dư luận chưa kịp nguôi ngoai thì một loạt vấn đề khác trong quá khứ của anh bị khui ra. Công chúng giận dữ phát hiện, anh có mặt trong một nhóm Facebook thường chia sẻ những nội dung "nhạy cảm", bình luận khiếm nhã về đàn anh đàn chị, hoặc có những phát ngôn mang tính phân biệt vùng miền... khiến hình ảnh “ngây thơ,” “trong sáng” của anh sụp đổ trong mắt người hâm mộ. Trước làn sóng tẩy chay dữ dội của công chúng, nhiều nhãn hàng hợp tác với Negav đã gỡ hình ảnh anh khỏi các chiến dịch truyền thông. Hậu sự việc, Negav đối mặt với làn sóng tẩy chay và không tham gia concert 2 của Anh trai say hi tại TP.HCM. Đầu tháng 12/2024, anh xuất hiện trở lại trong hai concert tại Hà Nội, nhưng nhiều khán giả vẫn cho rằng các phát ngôn trong quá khứ của anh là không thể chấp nhận.