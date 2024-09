Loài trăn dài nhất thế giới bị nuốt gọn

Hình ảnh con trăn Miến Điện dài hơn 3 mét với phần đuôi của một con trăn gấm trong miệng cho thấy nó đã hoàn tất bữa ăn thịnh soạn. Trăn gấm bị nuốt gọn bởi một con trăn Miến Điện dài hơn 3 mét (Ảnh: Iflscience). Trăn Miến Điện (Python bivittatus) và trăn gấm (Malayopython reticulatus) đều sinh sống ở Bangladesh, cả trong tự nhiên và các trang trại. Điều này khiến chúng gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ, vì đều có chung nguồn thức ăn gồm thằn lằn, chim, động vật có vú cỡ nhỏ. Với việc đều là những kẻ đi săn có kỹ năng cao, việc chúng đụng độ nhau có thể dẫn tới hậu quả vô cùng thảm khốc. Một cảnh tượng như vậy đã được phát hiện ở trang trại Akiz Wildlife, thuộc thành phố Bandarban, miền đông nam Bangladesh. Tại đây, người ta bắt gặp một con trăn Miến Điện với chiều dài khoảng 3,04 mét đang nuốt dở một con trăn gấm, không rõ chiều dài cơ thể. Theo nhân chứng kể lại, con trăn Miến Điện đã chủ động ngay từ đầu, khi tiến đến và quấn chặt quanh con mồi. Ở chiều ngược lại, trăn gấm cũng cố gắng tự vệ bằng cách siết chặt lại đối thủ. Trăn gấm có thể dài tới 6 mét trong tự nhiên (Ảnh: Getty). Tuy nhiên, do sự chênh lệch về kích thước, nó đã không thể chiếm ưu thế trước đối thủ to lớn và nhanh chóng bị khuất phục. Sau khoảng 2 giờ đụng độ và quần thảo nhau trên nền đất, loài trăn dài nhất thế giới đã nằm gọn trong bụng kẻ săn mồi. Đây được ghi nhận là hành vi săn mồi đầu tiên của trăn Miến Điện đối với trăn gấm. Đó là bởi nếu ở cùng độ tuổi, trăn gấm thường to hơn và dài hơn so với trăn Miến Điện. Chúng cũng là loài trăn dài nhất thế giới, khi có thể đạt tới chiều dài 6 mét. Trường hợp hy hữu được ghi nhận ở đảo Sulawesi của Indonesia vào năm 1912, khi người ta bắt gặp một con trăn gấm dài tới 9,75 mét.