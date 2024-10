Loài chim lập kỷ lục bay cao nhất hành tinh

Loài chim giữ kỷ lục bay cao nhất thế giới là kền kền Rüppell (Gyps rueppellii), có thể đạt độ cao lên tới 11.300m. Năm 1973, một con kền kền Rüppell đâm vào máy bay thương mại ở độ cao 11.300 m phía trên Bờ Biển Ngà ở Tây Phi. Dù một trong các động cơ bị hỏng, chiếc máy bay hạ cánh thành công. Tuy nhiên, con chim không may mắn như vậy. Tất cả những gì còn sót lại của nó là 5 chiếc lông nguyên vẹn và 15 chiếc lông không hoàn chỉnh, đủ để nhận dạng loài vật và xác nhận kỷ lục, theo IFL Science.

Kền kền Rüppell bay trong không trung. (Ảnh: Andres Mena Photos). Kền kền Rüppell có tính xã hội cao và kết đôi với một bạn tình cả đời. Cả chim bố và chim mẹ đều tham gia chăm sóc con non trong 150 ngày đầu đời. Là động vật bản xứ ở vùng Sahel của châu Phi, trải rộng giữa sa mạc Sahara và đồng cỏ Sundan, khu vực sinh sống của loài kền kền này bao gồm nhiều nước như Zimbabwe, Senegal, và Ethiopia. Đôi khi, chúng cũng xuất hiện ở vùng Địa Trung Hải tại Tây Ban Nha. Những lần xuất hiện đó có thể hiếm hơn trong tương lai bởi kền kền Rüppell nằm trong danh mục cực kỳ nguy cấp trong Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). Giống như nhiều loài chim châu Phi, chúng bị đe dọa bởi tình trạng mất môi trường sống, hoạt động săn bắn và sự sụt giảm của nguồn thức ăn duy nhất là xác thối. Kền kền Rüppell cũng gặp rắc rối lớn do bị đầu độc, đặc biệt ở Đông Phi, chủ yếu do thuốc trừ sâu carbofuran, nhưng tổ chức quốc tế BirdLife International cũng nhấn mạnh vai trò của thuốc diclofenac. Loại thuộc kháng viêm này có thể dùng trong điều trị thú y nhưng dễ khiến kền kền Rüppell chết nếu tiêu hóa xác động vật tiêm thuốc. Kền kền Rüppell có chiều cao gần một mét với phần đầu trọc đặc trưng. Đặc điểm thích nghi này bắt nguồn từ xu hướng chui cả đầu vào xác con mồi khi chúng ăn. Dù có sải cánh hơn 2 m, chúng hiếm khi dùng cánh khi bay. Ngay cả khi không gây rắc rối cho phi công thương mại, kền kền Rüppell thường đạt độ cao ấn tượng, tận dụng luồng nhiệt mạnh khi bay qua mặt đất và tìm kiếm con mồi. Những loài chim khác có thể cạnh tranh danh hiệu với kền kền Rüppell bao gồm sếu cổ trắng (Grus grus), bay ở độ cao 10.000 m khi tránh đại bàng trên dãy Himalaya và ngỗng Ấn Độ (Anser indicus) với độ cao tối đa 7.300 m và lá phổi ngoại cỡ để khắc phục tình trạng thiếu oxy. Theo VnExpress