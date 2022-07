Loa phường cũng giống như… bếp than tổ ong?

"Nhu cầu thông tin mỗi cá nhân khác nhau, lịch sinh hoạt và làm việc cũng khác nhau. Loa cứ ra rả như thế thì cũng đồng nghĩa với gây ô nhiễm âm thanh, dù nội dung đang phát là gì. Nếu để phổ biến thông tin thì thôi, bà con có nhiều kênh khác để tiếp cận. Còn nếu để cảnh báo tình hình an ninh trật tự cho khu phố thì có thể còn nhiều cách khác", bạn Thanh Tuyền viết.

"Thời đại thông tin số, rất nhiều phương tiện để chuyển tải thông tin đến người dân như SMS, Zalo và nhiều cách khác, cớ sao phải dùng loa phường? Người đi học, đi làm, người đang bận, người cách xa nơi có loa thì không nghe được, người ở gần thì ồn quá khó nghe. Như vậy việc truyền tải thông tin sẽ không hiệu quả, lãng phí.

Tổ dân phố của tôi đã sử dụng Zalo lâu rồi, mọi thông tin tổ trưởng dân phố, công an khu vực đều đưa lên Zalo và các hộ dân đều nghiêm túc thực hiện.

Theo tôi loa phường chỉ nên áp dụng cho vùng thôn quê khó tiếp cận với các loại điện thoại thông minh, như vậy sẽ phát huy tác dụng", độc giả Phan Liễu nêu quan điểm.

Ví loa phường như… bếp than tổ ong, một cái gây ô nhiễm không khí còn một bên thì gây ô nhiễm âm thanh, độc giả Hoàng An viết: "Loa phường cũng giống như những chiếc bếp than tổ ong, nó đã từng là vật không thể thiếu của mỗi gia đình ở giai đoạn mà bếp điện, gas chưa phổ biến như hiện nay. Để phù hợp với sự phát triển của xã hội và góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nó đã bị khai tử, thì những chiếc loa phường cũng nên được kết thúc sứ mệnh lịch sử của nó tại đây. Loa phường giờ đây kém cả về chất lượng thông tin lẫn chất lượng âm thanh, không phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, góp phần gây ô nhiễm tiếng ồn mà trong một thành phố văn minh, tiếng ồn là thứ "rác đô thị" kinh khủng không kém gì các loại rác thải độc hại khác".

Việc đầu tư cho hệ thống loa phường cũng là điều mà nhiều độc giả quan tâm. Theo độc giả Hoàng Tuyến, những đường dây điện mắc nối chằng chịt như mạng nhện xuất hiện ở rất nhiều tuyến phố tại Hà Nội không chỉ mất mỹ quan mà đây còn là mối nguy với những hộ dân xung quanh, là nỗi xấu hổ của Thủ đô khi truyền thông nước ngoài từng có lần xếp Hà Nội đứng thứ ba thế giới về "mạng nhện" dây dẫn. Tất nhiên, một phần trong số đó là "sản phẩm" của hệ thống loa phường.

"Khôi phục lại hệ thống loa phường sẽ lại phải tính đến nhân sự phục vụ cho hoạt động của nó. Hà Nội phấn đấu 579 xã, phường, thị trấn có hệ thống truyền thanh, đồng nghĩa với việc có ít nhất 579 nhân sự được phân công phụ trách. Như vậy, dù là chuyên trách hay bán chuyên trách thì ngân sách nhà nước sẽ phải chi thêm một khoản không nhỏ nữa để phục vụ loa phường trong khi hiệu quả mang lại rất thấp, thậm chí là bằng không khi nó bị đại đa số người dân phản đối", độc giả Hoàng Tuyến phân tích.