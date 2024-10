Lộ mật khẩu hệ thống bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ ở bang Colorado

Trước tình hình an toàn, an ninh mạng diễn biến phức tạp, đặc biệt là hiện tượng lừa đảo trực tuyến, gây ảnh hưởng tới sự phát triển ổn định của các cơ quan, tổ chức và tình hình an ninh an toàn trong xã hội, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tổng công ty Viễn thông MobiFone và Công ty TNHH Cốc Cốc triển khai Chương trình đào tạo trực tuyến về an toàn thông tin cơ bản cho cơ quan nhà nước và người dân.