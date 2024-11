Lơ là 3 việc làm này, người dùng sẽ mất nhiều tiền để sửa chữa ô tô mỗi năm

Thay vì tiết kiệm tối đa các chi phí sử dụng, có không ít người lại lãng phí rất nhiều tiền cho việc sửa chữa ô tô mỗi năm. Trong khi, họ không cần hoặc có thể hạn chế được. Dưới đây là chia sẻ của các chuyên gia ô tô về 3 việc làm phổ biến của người dùng khiến họ lãng phí tiền không cần thiết cho việc sửa chữa ô tô mỗi năm. Bỏ qua việc bảo dưỡng định kỳ “Việc không bảo dưỡng định kỳ và lái xe mà không kiểm tra các vấn đề gây hại nhiều hơn là có lợi”, Ralph Robert, chuyên gia về ô tô của Way.com cho biết. Chi phí bảo dưỡng định kỳ dao động từ 600-800 USD/năm (15-20 triệu đồng). Khi người dùng bỏ qua việc bảo dưỡng định kỳ, họ sẽ khiến xe của mình bị hao mòn, dẫn tới hỏng hóc một phần hoặc toàn bộ. Với việc bảo dưỡng định kỳ, thợ sửa chữa có thể xác định các vấn đề và khắc phục chúng sớm hơn.” Bảo dưỡng theo đúng định kỳ sẽ rẻ hơn khi sửa chữa lớn do các bộ phận bị hao mòn, hỏng hóc nhanh. Ảnh: Beachview Autoservice Alan Gelfand, chủ sở hữu của German Car Depot, một cửa hàng sửa chữa ô tô cho biết: "Những sửa chữa nhỏ này thường chỉ tốn khoảng 46-66 USD/tháng (1,1-1,6 triệu đồng), tùy thuộc vào năm sản xuất, kiểu xe, mẫu xe và cách sử dụng." Chi phí tương đối rẻ nhưng một số chủ xe lại không tuân thủ lịch trình bảo dưỡng thường xuyên của họ. Việc bỏ qua những lần bảo dưỡng định kỳ hoặc thay dầu có thể tốn tới 3.000 USD (75 triệu đồng) nếu một bộ phận chính của động cơ bị hỏng vì sự lơ là này. Gelfand còn lấy ví dụ về bùn dầu động cơ do chủ xe bỏ bê việc thay dầu nhớt trong thời gian dài gây ra những thiệt hại lớn cho động cơ. Do đó, để tránh thiệt hại như vậy, người dùng hãy tuân thủ lịch bảo dưỡng xe, sử dụng dầu chất lượng cao và thay bộ lọc kịp thời. Những bước này sẽ giúp tăng tuổi thọ và hiệu suất của động cơ xe. Động cơ bị hiện tượng bùn dầu do chủ xe không thay dầu trong một thời gian dài. Ảnh: GoodCar Trong khi đó, Robert giải thích: “Đối với các vấn đề về hộp số, người dùng có thể sửa chữa với giá rẻ nếu phát hiện vấn đề sớm. Nếu đợi đến lúc hộp số hỏng hoàn toàn, họ có thể phải chi trả số tiền lên tới 7.000-8.000 USD (177-202 triệu đồng) để sửa chữa hoặc thay mới.” Không kiểm tra áp suất lốp Ông Ralph Robert cho biết: “Kiểm tra áp suất lốp là một trong những việc làm nhỏ nhưng điều này cũng có thể giúp cho xe đạt được hiệu suất tốt nhất." Kiểm tra áp suất tưởng chừng là việc nhỏ nhưng giúp tiết kiệm chi phí sửa chữa hàng năm cho chủ xe. Ảnh: Douglas Automotive Nếu bỏ qua những điều đơn giản như áp suất lốp thấp có thể khiến đĩa phanh, má phanh và hệ thống treo của xe bị hao mòn nhiều hơn. Ngoài ra, xe có áp suất lốp thấp sẽ tạo ra nhiều áp lực lên hộp số và lốp xe, dẫn đến mức tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn, ông nói thêm. Dùng các phụ tùng thay thế kém chất lượng và kỹ thuật viên không chuyên Theo Alan Gelfand, đối với những người lái xe sang hoặc xe nhập khẩu, việc sử dụng các kỹ thuật viên tay nghề không cao hoặc phụ tùng thay thế kém chất lượng có thể là một sự lãng phí tiền bạc rất lớn. Ông cho biết: "Bạn có thể nghĩ rằng mình đang tiết kiệm tiền nhưng việc sửa chữa không đúng cách thực sự có thể khiến bạn tốn rất nhiều tiền cho những lần sửa chữa sau do phụ tùng hao mòn nhanh hơn." Kỹ thuật viên không chuyên hoặc dùng phụ tùng kém chất lượng có thể làm hỏng xe nhanh hơn. Ảnh: Next Insurance Lấy ví dụ, ô tô Đức được chế tạo theo các yêu cầu kỹ thuật cụ thể đòi hỏi kỹ thuật viên sửa chữa phải có kiến ​​thức chuyên môn cao. Nên khi lựa chọn kỹ thuật viên không đủ chuyên môn, điều này có thể dẫn đến việc sửa chữa kém chất lượng hoặc sử dụng các bộ phận chung chung có thể không đáp ứng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. "Mặc dù tốn kém hơn một chút, nhưng tất cả những gì bạn phải làm là tìm một cửa hàng sửa chữa ô tô có các kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Làm như vậy sẽ ngăn ngừa hư hỏng hiệu suất của xe và có thể giảm chi phí trong tương lai”, Gelfand phân tích. Bạn có kinh nghiệm về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!