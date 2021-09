Lộ diện top 16 thí sinh tranh tài tại 'Gương mặt điện ảnh' mùa 5

Cô gái xinh đẹp Lan Nhi, không những có tài năng về diễn xuất, cô còn đạt được nhiều thành tích ở cuộc thi sắc đẹp như: top 15 Nét đẹp Tràng An do Thành Đoàn Hà Nội tổ chức năm 2016, “Người đẹp khả ái” của Hoa khôi thanh lịch Việt Nam 2017, top 8 Nữ sinh thanh lịch Thủ đô do Thành Đoàn Hà Nội tổ chức năm 2019.

Khánh Linh đến từ Kiên Giang và các bộ phim đã tham gia: Tâm Á, Kols đại chiến, Ký gửi nỗi buồn, Chìa khóa trăm tỷ, Chị Mười Ba, Cha tôi là dân chơi…

Đình Văn Dương, chàng trai đến từ Bến Tre hiện đang là ca sĩ và diễn viên của sân khấu Thế giới trẻ. Các bộ phim đã từng tham gia: Chàng phi công của em, Gái một con, Bình minh cho em, Học viện khó đỡ…

Cùng đến từ Quy Nhơn, nhưng lại mang 2 màu sắc hoàn toàn khác biệt. Một Đình Khang hiền lành, trẻ trung và một Song Duy khỏe khoắn và bụi bặm chắc chắn sẽ mang điều thú vị cho khán giả.