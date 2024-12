Lộ diện người nhận lương cao nhất TPHCM, hơn 10 tỷ đồng/năm

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM (LĐ-TB&XH), mức tiền lương thực trả cao nhất năm nay tại TPHCM là một người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với mức 863 triệu đồng/tháng, tức hơn 10,3 tỷ đồng/năm. Mới đây, Sở LĐ- TB&XH TPHCM vừa công bố kết quả khảo sát về tình hình tiền lương, thưởng Tết Ất Tỵ từ 1.570 doanh nghiệp (sử dụng 310.444 lao động) trên địa bàn thành phố. Theo đó, mức lương thực nhận bình quân của người lao động trên địa bàn trong năm 2024 đạt 12,4 triệu đồng/tháng. Cụ thể, nhóm các công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có bình quân mức lương thực trả cho người lao động cao nhất, 12,9 triệu đồng/tháng; nhóm các doanh nghiệp dân doanh, mức lương thực trả bình quân cho người lao động thấp nhất, mức 12,2 triệu đồng/tháng.

Người lao động ở nhóm công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cùng có mức thu nhập bình quân 12,5 triệu đồng/tháng. Mức tiền lương thực trả cao nhất năm nay ở TPHCM là một người lao động đang làm việc tại nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với mức 863 triệu đồng/tháng, tức hơn 10,3 tỷ đồng/năm. Ở các nhóm còn lại, mức lương thực trả cao nhất dao động trong khoảng từ 64,4 triệu đồng/tháng đến 471 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, mức lương thực trả thấp nhất ở nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 6,3 triệu đồng/tháng; nhóm doanh nghiệp dân doanh là 6 triệu đồng/tháng; nhóm công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 7,3 triệu đồng/tháng; nhóm công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 7 triệu đồng/tháng. Cũng theo Sở LĐ-TB&XH TPHCM, qua tổng hợp thông tin tại 1.570 phiếu Khảo sát của doanh nghiệp về kế hoạch thưởng Tết năm 2025 cho thấy, mức thưởng cao nhất thuộc doanh nghiệp ngành điện tử - công nghệ thông tin, chế biến thực phẩm, phát triển phần mềm, thương mại... các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ, các doanh nghiệp sử dụng lao động giản đơn có mức thưởng thấp hơn. Tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2025 bình quân khoảng 3,4 triệu đồng/người, thấp hơn so với kết quả khảo sát của năm 2024 (4,7 triệu đồng/người). Tiền thưởng Tết Ất Tỵ năm 2025 bình quân khoảng 12,7 triệu đồng/người, cao hơn so với Tết Giáp Thìn năm 2024 (12,3 triệu đồng/người). Có 737 doanh nghiệp (chiếm 47%), ngoài tiền thưởng Tết cho người lao động, các doanh nghiệp có nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực cho người lao động như tặng quà Tết, phiếu mua hàng, lì xì, tổ chức xe đưa đón về quê ăn tết, tổ chức tất niên và thăm hỏi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn, tổ chức đón Tết cho người lao động chưa có điều kiện về quê trong dịp này. Thời gian nghỉ Tết Ất Tỵ năm 2025 trung bình từ 8-9 ngày, nhiều doanh nghiệp kết hợp giải quyết phép năm để người lao động có nhiều thời gian về quê thăm gia đình. Nguyễn Dũng