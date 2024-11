Lộ diện Hyundai Ioniq 9 ba hàng ghế

Chiếc SUV điện ba hàng ghế Hyundai Ioniq 9 lấy cảm hứng từ Seven concept dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào tháng 11/2024. Chiếc SUV Hyundai Ioniq ba hàng ghế đã được chờ đợi trong nhiều năm, kể từ khi mẫu concept Seven được tiết lộ vào năm 2021. Hiện mẫu xe được gọi chính thức là Ioniq 9, thay vì Ioniq 7 như tin đồn trước đó và sẽ đi vào sản xuất trong năm nay, với thời điểm ra mắt dự kiến ​​là tháng 11. Hình ảnh xem trước cho thấy một thiết kế tương đối giống với mẫu xe trưng bày, các chi tiết như một dãy đèn chạy ban ngày Parametric Pixel, đường viền cửa sổ cong lên, trụ D dày và đuôi xe thẳng đứng. Ngay cả những nếp gấp sắc nét làm nổi bật phần hông sau, được cho là lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống Hàn Quốc, cũng được giữ nguyên. Phần còn lại của thiết kế "Aerosthetic" rõ ràng được lấy cảm hứng từ những chiếc thuyền, với một đường cong duy nhất cho đường mái và chiều dài cơ sở dài, mang đến "không gian rộng rãi cho tất cả hành khách, bao gồm cả những người ở hàng ghế thứ ba". Những điểm nhấn khác bao gồm bánh xe hợp kim đa chấu hình tua-bin, tay nắm cửa bật ra và đèn hậu thẳng đứng hình chữ T, đèn hậu sau thay thế cho thanh đèn ngang thấp trên Seven. Dự kiến ​​Ioniq 9 sẽ có cửa thông thường và nội thất ba hàng ghế tiêu chuẩn, thay vì cửa tự sát (cửa mở ngược) và cabin giống như phòng chờ của Seven. Được xây dựng trên cùng một nền tảng mô-đun toàn cầu điện (E-GMP) như Ioniq 5 và 6, chiếc xe sẽ sử dụng các cơ chế tương tự như “người anh em” Kia EV9 của nó, được trang bị biến thể dẫn động bốn bánh toàn thời gian GT-Line với công suất 379 mã lực, mô-men xoắn 700 Nm và phạm vi hoạt động 505 km nhờ pin 99,8 kWh.