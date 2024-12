Lộ diện dàn thí sinh vào thẳng chung kết Rap Việt

DAMNY và Robber là 2 thí sinh sau cùng giành vé vào thẳng chung kết Rap Việt. Manbo và Coolkid là 2 thí sinh được trao đặc quyền giành vé vớt vào chung kết. Vòng Bứt phá của Rap Việt mùa 4 khép lại bằng trận chiến sống còn giữa Robber và Manbo. Mỗi thí sinh nhận 3 phiếu bình chọn từ huấn luyện viên/giám khảo, do đó bước vào trận freestyle. Robber là người kinh nghiệm hơn, có sự chuẩn bị tốt hơn, do đó dễ dàng hạ đo ván đối phương.

Robber và Manbo đều có phần trình diễn tốt. Robber vững phong độ Sau vòng Đối đầu, Robber vươn lên mạnh mẽ để là thí sinh có độ nhận diện cao nhất tại Rap Việt mùa 4. Thủ lĩnh của tổ đội Hustlang mang đến sân khấu vòng Bứt phá màu sắc melodic rap sở trường, kết hợp sử dụng auto-tune (một công nghệ hỗ trợ giọng hát) và được hỗ trợ bởi đồng đội Young Puppy. Tiết mục của Robber mượt mà về flow, sử dụng auto-tune hợp lý, bên cạnh lối viết ca từ, gieo vần chỉn chu. Robber nhận cơn mưa lời khen từ HLV/giám khảo vì giữ vững phong độ sau tiết mục Qua từng khung hình gây bùng nổ. Điều quan trọng với Robber là nam rapper ngày càng tiết chế, chọn hướng đi phù hợp để đưa âm nhạc tiếp cận số đông khán giả. Trong khi đó, Manbo chọn phong cách hệ "chiến", rap trên nền nhạc có chất Epic. Thành viên tổ đội Gerdnang đẩy tiết tấu flow từ chậm rãi đến cao trào. Màu sắc tiết mục của Manbo trái ngược hoàn toàn Robber và có tính bứt phá so với chính nam rapper từ đầu chương trình. Ở vòng freestyle, hai rapper đối đầu nhau theo chủ đề "Nếu như một ngày không có Internet". Với chỉ 8 bar, các rapper phải tính toán kỹ để gây ấn tượng và đánh bại đối thủ. Trong đó nhiệm vụ khó nhất cho Robber và Manbo là sắp xếp câu từ, vừa truyền tải nội dung nhưng đảm bảo yếu tố gieo vần, đồng thời chiếm lợi thế nếu có punchline. Robber nhỉnh hơn Manbo ngay từ chất giọng trầm, chiến, hợp cho freestyle. Nội dung của Robber cũng sáng tạo, hấp dẫn và bám sát chủ đề hơn. Ngay ở 2 bar mở đầu, Robber viết: "Nếu như một ngày không có Internet / Và các bạn không thể nào xem được Rap Việt". Chiến thắng của Robber với riêng trận freestyle hoàn toàn thuyết phục số đông. Ở bảng đấu còn lại, nữ rapper Danmy gây bất ngờ khi đánh bại Coolkid, Shayda và $A Lil Van. Trong 4 thí sinh này, Coolkid là người có kinh nghiệm nhất và được khán giả ủng hộ nhiều nhất. Tiết mục của Coolkid không đến nỗi tệ nhưng bị chi phối vì sự xuất hiện của Rhyder. Do vậy, sự bứt phá của Coolkid không được thể hiện rõ so với Danmy. Shayda có bứt phá khi trình diễn tiết mục thuần rap. Nữ rapper sắp xếp bố cục hợp lý, tối ưu con beat nhưng kỹ năng hạn chế. Do đó, dù Shayda thử sức với fast flow (rap nhịp nhanh), cũng khó thuyết phục về chuyên môn. Thí sinh còn lại ở bảng đấu, $A Lil Van có chất lượng trung bình nên chuyện bị loại không có gì bất ngờ. Sau vòng Bứt phá, dàn thí sinh giành vé thẳng đến chung kết có 7dnight, Dangrangto, Queen B, Gill, Danmy và Robber. Trong số này, Danmy là bất ngờ lớn nhất. Đúng như dự đoán, Suboi trắng tay trong cuộc chiến sòng phẳng với HLV khác.

Coolkid giành vé cuối cùng vào chung kết. Kịch bản lặp lại cho Suboi Theo kịch bản chương trình, vòng Chung kết, một trong 2 tiết mục của thí sinh là kết hợp cùng HLV hoặc giám khảo. Đội Suboi không có thí sinh vào chung kết, nên một trong 2 nón vàng từ giám khảo phải được ưu tiên. Thái VG trao nón vàng cho Saabirose, thí sinh được đánh giá có sự bứt phá và tiềm năng tốt nhất đội Suboi. Nón vàng còn lại của JustaTee trao cho Manbo, thí sinh mạnh nhất đội Karik. Quyết định của JustaTee được số đông khán giả ủng hộ, khi Manbo thể hiện phong độ ổn định từ đầu Rap Việt mùa 4. Học trò của Karik chỉ thất bại trước một Robber quá mạnh ở cả màn đối đầu trực tiếp và trận chiến vé vớt freestyle. Những rapper bị loại sau trận chiến vòng Bứt phá nhưng gây ấn tượng mạnh còn có Mason Nguyễn, Ngắn, Lower, V# và Nhật Hoàng. Song, số lượng nón vàng có hạn và bắt buộc có sự nghiệt ngã cho lựa chọn của JustaTee và Thái VG. Năm nay, luật chơi Rap Việt điều chỉnh để trao thêm một suất vé vớt cho thí sinh vào chung kết. Cụ thể là những thí sinh bị loại, không được trao nón sau vòng Bứt phá được khoanh vùng vào nhóm tranh vé vớt cuối cùng. Các HLV/giám khảo sẽ nhận lá phiếu, điền tên thí sinh họ cho là xứng đáng vào chung kết (trừ thí sinh của đội mình). 5 thí sinh nhận 5 phiếu từ 5 HLV/giám khảo có Mason Nguyễn, Lower, Tiêu Minh Phụng, Coolkid và Shayda. Suboi là người cuối cùng chưa bình chọn, do đó phải ấn định một cái tên trong 5 thí sinh giành suất vào chung kết. Sau cùng, Suboi ra quyết định chọn Coolkid. Cô giải thích Coolkid có những phẩm chất để đi xa và vươn ra thế giới. Lựa chọn của Suboi đang gây tranh cãi khi màn thể hiện của Lower, Mason Nguyễn được đánh giá bứt phá và gây ấn tượng tốt hơn. Nhưng quyết định đã được đưa ra và Coolkid được giải cứu một cách ngoạn mục. Sau 3 vòng ở Rap Việt mùa 4, cán cân sức mạnh giữa các thí sinh đã được phân định. Ngay lúc này, Robber, Gill là 2 thí sinh có thực lực vượt trội và nhận sự ủng hộ đông đảo từ khán giả. Phần còn lại đều là những ẩn số và vẫn còn cơ hội để tạo nên màn lội ngược dòng tương tự Double2T ở Rap Việt mùa 3. Theo VietNamNet