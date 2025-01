Lở đất tại Brazil, ít nhất 10 người thiệt mạng

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong các vụ lở đất do mưa lớn gây ra tại miền Đông Nam Brazil. Tại thành phố Ipatinga, 9 người thiệt mạng sau khi lượng mưa lên tới 80 mm/giờ đổ xuống vào tối 11-1. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của một bé trai 8 tuổi trong đống đổ nát của ngôi nhà bị lở đất phá hủy. Một vụ lở đất khác đã cuốn trôi toàn bộ một con phố ở khu Bethania. Tính đến chiều 12-1, một người dân địa phương vẫn mất tích, trong khi 4 thành viên trong gia đình của người này đã được cứu sống. Lực lượng cứu hộ cứu nạn cũng đã tìm thấy một thi thể tại thị trấn Santana do Paraiso. Thống đốc bang Minas Gerais, ông Romeu Zema, đã gửi lời chia buồn đến các nạn nhân. Các đội cứu hộ tại hiện trường lở đất ở khu phố Bethania, Ipatinga, tiểu bang Minas Gerais (Brazil), ngày 12-1-2025. Nguồn: Daily Mail Brazil đã trải qua một năm hứng chịu nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan. Lũ lụt lớn vào tháng 4 và tháng 5 năm ngoái đã cướp đi sinh mạng của hơn 180 người. Hạn hán lịch sử do biến đổi khí hậu cũng gây ra những trận cháy rừng nghiêm trọng, tàn phá diện tích lớn của rừng Amazon.