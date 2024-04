Liverpool - Man Utd: Đối thủ truyền kiếp và câu chuyện bóng đá tân thời

Bị loại khỏi FA Cup, Liverpool càng có lý do để tập trung toàn lực cho Premier League, giải đấu thầy trò Klopp đã đăng quang ở mùa 2019-20. Hiện The Kop đứng thứ hai với 70 điểm, ít hơn một điểm so với đội đầu bảng Arsenal, bằng điểm đội đứng thứ ba đồng thời là đương kim vô địch Man City. Tuy nhiên, Liverpool đá ít hơn hai đối thủ này một trận.

Ngược lại, FA Cup là "phao cứu sinh" cho Man Utd ở mùa giải này. "Quỷ đỏ" thành Manchester đã bị loại ngay từ vòng bảng Champions League. Tại Premier League, thầy trò Ten Hag đứng thứ 6, nhưng kém đội xếp thứ tư Aston Villa tới 11 điểm, kém đội xếp thứ 5 Tottenham 9 điểm.

Khoảng cách giữa Man Utd và Liverpool đến 22 điểm, phản ánh đúng chênh lệch đẳng cấp hai đội trước cuộc so tài tại Old Trafford ở vòng 32 Premier League (21h30 ngày 7/4). Nếu The Kop là tinh hoa của bóng đá Anh và châu Âu đương đại thì "Quỷ đỏ thành Manchester" chỉ là đội bóng trung bình, với những cầu thủ và HLV tầm thường.

Nhưng vì Man Utd là đội bóng vĩ đại nhất giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh nên sự sa sút của họ khiến người hâm mộ hoang mang. Làm sao một CLB danh tiếng như vậy vẫn tiếp tục làm hỏng mọi thứ trên sân cỏ?

Sau chiến thắng nức lòng trước Liverpool tại FA Cup, như thường lệ, Man Utd lộ nguyên bộ mặt bất ổn bằng trận hòa 1-1 trước Brentford tại Premier League. Bằng một cách kỳ lạ nào đó, dù vượt lên dẫn trước ở phút 90+6 nhưng Man Utd vẫn chỉ có thể lấy được một điểm.

Ở trận đấu với Chelsea vừa qua, Man Utd tiếp tục mắc sai sót khó hiểu ở hàng thủ và nhận thất bại 3-4, trong đó có hai bàn thua ở những phút bù giờ. Hiện tại hiệu số bàn thắng bại của CLB thành Manchester là -1, họ ghi được 43 bàn thắng và 44 lần thủng lưới.

Sự bất ổn của Man Utd là hệ quả của thời gian dài hoạch định nhân sự và tuyển dụng kém cỏi. Ngoài ra là sự dễ dãi và thiếu quyết đoán trong dùng người của mọi cấp lãnh đạo.

Đừng nên quá khắt khe với Ten Hag và các học trò, vì đơn giản đại đa số không đủ trình độ thi đấu cho Man Utd. Thất bại này thuộc về cấp trên, những người điều hành đã cho phép xây dựng đội hình bình thường như vậy ngay từ đầu.

Đồng sở hữu Joel - Avram Glazer, giám đốc điều hành Ed Woodward và người kế nhiệm Richard Arnild, là những người chịu trách nhiệm chính cho vận mệnh Man Utd thời hậu Sir Alex Ferguson.

Từ tháng 2, tỷ phú Jim Ratcliffe và các cộng sự tại Ineos đang kiểm soát hoạt động bóng đá của đội bóng, nhưng để tái thiết và đưa "Quỷ đỏ" trở lại đỉnh cao, đòi hỏi rất nhiều thời gian và sự tàn nhẫn.

Những năm qua, dù chi ra số tiền khổng lồ trên thị trường chuyển nhượng song Man Utd hiếm khi thu về những bản hợp đồng hiệu quả. Kể từ mùa 2019/20 đến nay, duy nhất Chelsea (1,27 tỷ bảng) chi nhiều hơn Man Utd (776 triệu bảng) cho các tân binh, nhưng kết quả như thế nào?