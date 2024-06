Lisa và bạn trai hôn nhau hút 300 triệu lượt xem?

Your browser does not support the video tag.

Video khiến hashtag Lisa và tam thiếu gia hôn nhau” hút hơn 300 triệu lượt đọc trên Weibo. Video: Weibo.

Chủ nhân video khẳng định cả hai đã hôn nhau trong sự kiện khi gắn hashtag “Lisa và tam thiếu gia hôn nhau trong sự kiện”, kèm chú thích “họ thoái mái thể hiện tình yêu”. Tuy nhiên, video mờ nhòe, không gian tối nên khó có thể nhìn rõ hai người đang làm gì.

Hồi đầu tháng 5, giọng ca Money công khai xuất hiện cùng Frédéric Arnault tại sự kiện ra mắt đồng hồ kết hợp giữa Kith và Tag Heurer, tài trợ giải đua F1 Grand Prix 2024 ở Miami (bang Florida, Mỹ).