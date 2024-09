Lisa phá kỷ lục, dẫn đầu BLACKPINK với thành tích ấn tượng

Forbes cũng thảo luận về thành tích của Jennie, Jisoo và Rosé: "Trong số những thành viên nữ của ban nhạc, Jennie là thành viên duy nhất khác xuất hiện trên bảng xếp hạng bài hát của Anh nhiều hơn một lần. Cô ấy đã ra mắt trên bảng xếp hạng vào tháng 10 năm 2023 với ca khúc "You & Me" của riêng mình, ca khúc này đã dành một khung hình để lọt vào top 40. Tháng sau, cô ấy đã tham gia cùng The Weeknd và Lily-Rose Depp trong ca khúc "One of the Girls", ca khúc cuối cùng đã leo lên vị trí thứ 21".

“Cả Jisoo và Rosé đều chỉ có một bản hit duy nhất. Trong số họ, Rosé đã đạt được thứ hạng đầu tiên, vào năm 2021. Năm đó, ca khúc “On The Ground” của cô đã mở màn và dừng lại ở vị trí thứ 43. Năm ngoái, “Flower” của Jisoo đã lọt vào top 40, vươn lên vị trí cao nhất là thứ 38”.

Gần cuối bài viết, Forbes tiếp tục ca ngợi âm nhạc solo của Lisa, lưu ý rằng cả hai bài hát mới nhất của cô đều đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng của Anh: “'New Woman' là một bản hit lớn ở Anh, không chỉ xuất hiện trên một bảng xếp hạng chính mà còn bán chạy đáng kể ở quốc gia này. 'New Woman' của Lisa đã ra mắt trên bốn bảng xếp hạng, lọt vào top 10 trên cả bảng xếp hạng Official Singles Downloads và Official Singles Sales, đồng thời cũng ra mắt trên bảng xếp hạng Official Streaming cùng một lúc”.

“Tháng trước, Lisa đã ra mắt ca khúc solo “Rockstar” ở vị trí thứ 49 trên bảng xếp hạng đĩa đơn được theo dõi chặt chẽ. Cô đã tạo dựng tên tuổi của mình tại Anh với tư cách là một nghệ sĩ solo vào năm 2021, khi cả “Lalisa” và “Money” đều lọt vào bảng xếp hạng, với ca khúc sau đã dành hai tháng để leo lên gần đến top 40”.