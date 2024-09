Nữ thần tượng Lisa (BLACKPINK) lập kỷ lục khi hai lần giành giải "Best KPop" tại lễ trao giải MTV VMAs. Ngày 12-9 lễ trao giải MTV VMAs 2024 (MTV Video Music Awards) diễn ra và thu hút đông đảo sự chú ý của những người hâm mộ. Nữ thần tượng hàng đầu Lisa (BLACKPINK) một lần nữa khẳng định vị thế ngôi sao toàn cầu của mình khi giành chiến thắng hạng mục "Best Kpop". Với ca khúc solo "Rockstar", Lisa đã vượt qua các đối thủ nặng ký khác để trở thành nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên và duy nhất hai lần đoạt giải thưởng danh giá này.

Lisa rạng rỡ khi cầm trên tay giải thưởng của mình Trước đó, vào năm 2022, Lisa đã làm nên lịch sử khi mang về giải "Best Kpop" cho ca khúc solo đầu tay "Lalisa". Chiến thắng này đã khẳng định vị thế của Lisa như một ngôi sao Kpop hàng đầu và là đại diện tiêu biểu cho làn sóng âm nhạc Hàn Quốc trên toàn cầu. Việc Lisa tiếp tục giành được giải thưởng "Best Kpop" trong năm nay càng cho thấy sức hút không thể phủ nhận của cô nàng đối với khán giả quốc tế. Với "Rockstar", Lisa đã thể hiện một hình ảnh mới mẻ, cá tính và đầy năng lượng, chinh phục trái tim của người hâm mộ bằng giai điệu bắt tai và vũ đạo cuốn hút. "Rocktar" là dự án solo của Lisa được người hâm mộ mong chờ sau khi Lisa rời công ty chủ quản YG Entertainment. Ngay sau khi ra mắt, Lisa với "Rockstar" đã phá kỷ lục 24 giờ của nghệ sĩ solo trên YouTube 2024 với 32,4 triệu lượt xem.

Lisa làm nên lịch sử lần thứ hai tại MTV VMAs, tiếp tục độc chiếm giải "Best Kpop" Nữ thần tượng cũng công phá Spotify khi ngay lập tức xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng toàn cầu - đây là thứ hạng cao nhất từng được ghi nhận bởi một nữ nghệ sĩ solo Kpop trên nền tảng này và cũng xuất sắc chiếm vị trí top 1 tại quê nhà Thái Lan. Theo Người Lao Động