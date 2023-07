Lisa: 'Búp bê sống' sở hữu vòng eo 48cm, loạt kỷ lục ấn tượng của BlackPink

Lisa lập loạt kỷ lục ấn tượng với sản phẩm âm nhạc riêng đầu tay

Theo nền tảng âm nhạc Spotify, ca khúc solo MONEY của Lisa đã vượt 800 triệu lượt nghe, đạt con số ấn tượng này sau khoảng 657 ngày kể từ ngày phát hành vào 10/9/2021.

Kỷ lục trước đó được nắm giữ bởi How You Like That của chính nhóm BlackPink. Họ đạt được con số tương tự sau 1.079 ngày. Đặc biệt, Lisa còn trở thành nghệ sĩ riêng đầu tiên và duy nhất của Kpop vượt mốc 800 triệu lượt nghe nhạc.



Lisa vừa lập thêm kỷ lục trên nền tảng nghe nhạc trực tuyến Spotify với album đầu tay "Lalisa" (Ảnh: Instagram).

Lisa hiện nắm giữ hai kỷ lục lớn dành cho cá nhân nghệ sĩ Kpop trên nền tảng Spotify, gồm đĩa đơn solo được phát trực tuyến nhiều nhất dành cho MONEY và album solo được phát trực tuyến nhiều nhất dành cho Lalisa.

Giọng ca người Thái Lan cũng đang giữ vị trí Top 4 trong bảng xếp hạng các nghệ sĩ Kpop có nhiều người nghe nhất trên Spotify. Thông tin này khiến người hâm mộ Lisa hạnh phúc và liên tục gửi lời chúc mừng thần tượng.

Năm ngoái, Lisa giành chiến thắng hạng mục MV Kpop xuất sắc nhất tại lễ trao giải VMA 2022 với ca khúc Lalisa. Cô còn làm nên lịch sử tại lễ trao giải VMA khi trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên giành được giải thưởng ở hạng mục này.



Lisa là em út của nhóm nhạc nổi danh toàn cầu Blackpink (Ảnh: YG Entertainment).