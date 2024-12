Lisa (BlackPink) vào danh sách tệ nhất năm

Lisa, Katy Perry, Nicki Minaj, Camila Cabello và nhiều tên tuổi đình đám khác vào danh sách những nghệ sĩ có bài hát tệ nhất năm 2024. Ngày 23/12, tạp chí Variety (Mỹ) công bố danh sách Những bài hát tệ nhất năm 2024. Variety không xếp hạng mức độ dở tệ của 15 bài hát trong danh sách, nhưng nhấn mạnh việc 8 nhạc phẩm trong số đó đều có sự góp mặt của ca sĩ khách mời hoặc liên quan đến sự hợp tác giữa các nghệ sĩ. “Hãy nhớ rằng, trong âm nhạc, hệ thống bạn bè dễ dàng dẫn đến một quả bom hơn là điều may mắn”, biên tập viên âm nhạc cấp cao của Variety, Chris Willman, cảnh báo những ngôi sao có ý định bắt tay với đồng nghiệp. Điều này ám chỉ xu hướng phổ biến của năm 2024 là các ngôi sao kết hợp với nhiều bản hit thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc như Die With A Smile (Bruno Mars và Lady Gaga) hay APT. (Rosé và Bruno Mars).

Lisa và Rosalía hợp tác trong "New Woman". Tuy nhiên, việc dung hòa các cá tính âm nhạc với nhau không dễ. Họ tài năng, nổi bật khi xuất hiện một mình, nhưng đứng cạnh nhau lại không phát huy được hết thế mạnh, thậm chí trở thành thảm họa. Đối với Variety, Lisa và Rosalía trong New Woman là trường hợp điển hình. “Về mặt cá nhân, Rosalía và Lisa điêu luyện trong việc tạo ra thế giới sống động để khuếch đại âm nhạc. Mỗi người đều là ca sĩ xuất sắc theo cách riêng, bậc thầy về chọn lọc nội dung. Nhưng khi kết hợp trong New Woman, họ lại thất bại. Một sự hợp tác nghe có vẻ hay về mặt lý thuyết nhưng lại thất bại trên thực tế”, nhà văn kiêm nhà bình luận của Variety, Thania Garcia, nhận xét. Theo bà Garcia, phần rap của em út BlackPink và hát của Rosalía không có sự kết nối, giống như mỗi người thể hiện một ca khúc riêng biệt. Đoạn chuyển tiếp từ Lisa sang Rosalía rồi trở lại Lisa có cảm giác rời rạc, hụt hẫng. Bất chấp đánh giá tiêu cực, New Woman vẫn gây được tiếng vang nhất định khi MV đạt hơn 126 triệu lượt xem trên YouTube, kể từ thời điểm phát hành vào ngày 16/8 đến 26/12. Ngoài New Woman, những ca khúc hợp tác khác bị đánh giá thấp là Been Like This (Meghan Trainor và T-Pain), Spicy Margarita (Jason Derulo và Michael Buble), I Don't Wanna Wait (David Guetta và OneRepublic), Now or Never (Pitbull và Jon Bon Jovi), Carnival (Ye và Ty Dolla $ign), Facts (Tom MacDonald và Ben Shapiro) và I Luv It (Camila Cabello và Playboi Carter).

Katy Perry có bước thụt lùi khá xa trong sự nghiệp âm nhạc rực rỡ của mình. Siêu sao nhạc pop Katy Perry cũng không thoát khỏi việc bị chê do bài hát Woman’s World phát hành vào tháng 7. Nhà bình luận Steven J. Horowitz mô tả nhạc phẩm về nữ quyền “lạc lõng một cách đáng buồn so với thời đại”. Trong khi đó, Chris Willman gọi đây là nỗ lực của trẻ mẫu giáo để làm lại những bài hát có nội dung tương tự như Sisters Are Doin' It for Themselves hoặc I'm Every Woman. Với Big Foot, Nicki Minaj - xếp thứ 13 trong danh sách những ngôi sao nhạc pop vĩ đại nhất thế kỷ 21 - bị đánh giá “có vẻ không phải là một nghệ sĩ chuyên nghiệp dày dạn kinh nghiệm”. Bản rap không chỉ khó nghe với bất kỳ ai, mà còn kỳ quặc trong cách đe dọa đàn em Megan Thee Stallion. Những bài hát còn lại trong danh sách là Think U the Shit (Fart) của Ice Spice, Karma của Jojo Siwa, New to Country của Bailey Zimmerman, Down the Drain của Julia Fox và Kiss My Boots của Brian Kelley. Theo Tiền Phong