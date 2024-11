Lisa (BlackPink) và bạn trai vô tình lọt vào máy quay truyền hình

Đài truyền hình đang phỏng vấn vận động viên điền kinh Noah Lyles không ngờ bắt gặp Lisa và bạn trai tin đồn Frédéric Arnault. Đoạn video nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Ngày 27/11, mạng xã hội chia sẻ đoạn video được cho là ghi lại khoảnh khắc hẹn hò của Lisa và Frédéric Arnault. Trong video, phóng viên hiện trường của Sky Sports đang phỏng vấn một người đàn ông, bất ngờ Frédéric Arnault và Lisa lần lượt lọt vào khung hình máy quay đài truyền hình Anh. Your browser does not support the video tag.

Lisa và bạn trai tin đồn vô tình lọt vào máy quay đài truyền hình. Video: X. “Lisa được phát hiện cùng Frédéric Arnault tại Las Vegas Grand Prix (Giải đua xe Công thức 1 Las Vegas). Họ đi ngang qua cuộc phỏng vấn của vận động viên điền kinh Mỹ Noah Lyles. Người quản lý Alice của Lisa cũng đi cùng”, chủ bài đăng chú thích. Mặc dù cặp tình nhân tin đồn không sánh đôi, Frédéric đi trước, cách Lisa đang khoác tay Alice một đoạn, việc cả hai xuất hiện tại cùng một sự kiện giữa nghi vấn tình cảm khiến cư dân mạng tin chắc họ bí mật hẹn hò. Kể từ khi tin đồn yêu đương rộ lên vào tháng 7/2023, Lisa và con trai tỷ phú Pháp nhiều lần bị phát hiện đi cùng nhau hay du lịch ở nhiều nơi trên thế giới từ Pháp, Italy đến Hy Lạp, Monaco… Em út BlackPink còn đi nghỉ dưỡng cùng gia đình Arnault.

Lisa và Frédéric đứng chung khung hình vào tháng 5. Vào tháng 5, Lisa đứng chung khung hình với Frédéric trong sự kiện bên lề một giải đua xe khác, Monaco Grand Prix. Thời điểm đó, ảnh chụp lén Frédéric cười tươi với Lisa gây bão mạng xã hội. Fan người đẹp Thái Lan tỏ ra ưng ý với "chàng rể" tài phiệt. Họ dành nhiều lời khen cho doanh nhân sinh năm 1995: "Nụ cười của anh ấy thật dịu dàng và ngọt ngào", "Anh ấy quyến rũ", "Anh ấy trông thật lịch lãm và ngọt ngào. Tôi hy vọng họ luôn hạnh phúc", "Chỉ có Lisa mới có thể biến một tỷ phú thành bạn trai trên Instagram", "Các bạn có thể thấy vẻ ngoài của anh ấy rõ hơn khi anh ấy ở cùng Lisa của chúng ta, phong cách thời trang luôn tuyệt vời", "Anh ấy hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu, hãy nhìn nụ cười của anh ấy", "Tôi hạnh phúc thay cho cô ấy và đang tưởng tượng về đám cưới của họ"... Bất kể bằng chứng được báo chí chỉ ra rất nhiều, Lisa và Frédéric chưa một lần xác nhận. Tuy nhiên, Lisa được cho là ngầm nhắc đến Frédéric trong ca khúc Moonlit Floor, với câu hát: “Greened eyes French boy got me trippin" (tạm dịch: Chàng trai mắt xanh người Pháp khiến tôi ngẩn ngơ). Tại Las Vegas Grand Prix, ngoài bị bắt gặp với bạn trai tin đồn, Lisa còn suýt gặp sự cố trang phục. Trong livestream giao lưu với khán giả vào ngày 25/11, Lisa chia sẻ trang phục ban đầu cô mặc là áo len màu cam phối với quần da nâu. Tuy nhiên, khi quay lại phòng để lấy giày, chiếc quần bị rách toạc. Trong tâm trạng hoảng loạn, cô gọi cho nhân viên để tìm giải pháp thay thế. Cuối cùng, Lisa xuất hiện tại sự kiện với một chiếc quần jeans. Theo nữ thần tượng, cô tham dự giải đua xe theo lời mời từ hãng Ferrari.

Lisa định mặc quần da nhưng bị rách vào phút chót, đành phải thay bằng quần jeans. Ảnh: IG. Theo Tiền Phong