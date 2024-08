Lisa (BlackPink) gây sốt

Lisa (BlackPink) tung MV New Woman kết hợp cùng nghệ sĩ người Tây Ban Nha - Rosalía, sáng 16/8. Theo Billboard, tác phẩm mới của nữ rapper lấy cảm hứng từ Y2K, kết hợp nhiều màu sắc vui nhộn.

Ca khúc được đồng sáng tác bởi ca sĩ người Thụy Điển Tove Lo và được sản xuất bởi những người tạo nên bản hit đình đám của Ariana Grande - Max Martin và Ilya. Đạo diễn Dave Meyers, đứng sau Adore You (Harry Styles), No Tears Left To Cry (Ariana Grande), Bad Guy (Billie Eilish), kết hợp cùng Lisa trong tác phẩm mới.