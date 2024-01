Lisa (BlackPink) diện trang phục táo bạo

Your browser does not support the video tag.

Lisa (BlackPink) diễn Money dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả Pháp. Video: X.

Cuối đêm diễn, cô được phu nhân tổng thống Pháp - Brigitte Macron - ưu ái dắt tay vào vị trí trung tâm khi chụp ảnh kỷ niệm.

Sau khi từ chối ký hợp đồng cá nhân với YG Entertainment, Lisa chưa có nhiều hoạt động cá nhân nổi bật. Cô chủ yếu dành thời gian đi lại giữa Hàn Quốc - Thái Lan - Pháp. Nhiều người tin rằng nữ thần tượng sẽ có nhiều công việc ở Pháp khi nhận được sự hậu thuẫn từ bạn trai tin đồn - Frédéric Arnault - con trai của Bernard Arnault, CEO của thương hiệu đồng hồ xa xỉ Tag Heuer và là người giàu thứ hai thế giới, theo Forbes. Gần đây, nhiều người bắt gặp Lisa và Frédéric Arnault có buổi hẹn hò lãng mạn tại nhà hàng Thái Lan ở Pháp.