Lisa (BlackPink) bị gọi là thần tượng lừa đảo

Your browser does not support the video tag.

Nhiều khán giả chỉ trích Lisa vì cho rằng cô sao chép ý tưởng của người khác trắng trợn. Video: X.

Bên cạnh đó, không ít người hâm mộ lên tiếng bênh vực Lisa. Họ nhấn mạnh cách quay phim đó phổ biến và không thuộc sở hữu của Gabriel Moses.

“Bối cảnh hoặc cảnh quay kiểu này không phải do đạo diễn của Travis Scott sáng tạo ra. Cách quay này đã có từ lâu rồi”, “Hy vọng rằng tin tức là bịa đặt vì Gabriel Moses sẽ không thắng được với những lời buộc tội của mình. Đó là một sản phẩm sáng tạo hoàn toàn khác. Bất kỳ người chuyên nghiệp nào cũng có thể thấy điều đó. Khái niệm và phong cách có thể trông giống nhau nhưng thực tế không giống”,

“Thật buồn cười vì kiểu biên tập này trong video ca nhạc rất phổ biến. Travis không phải người đầu tiên, cũng không phải người duy nhất làm. Thực ra, Kendrick Lamar cũng sử dụng kiểu cảnh quay này nên chiêu diễn giải có chọn lọc của bạn không lừa được ai đâu”... là những ý kiến bác bỏ cáo buộc đạo nhái.



Khán giả chỉ ra nhiều nghệ sĩ khác sử dụng cảnh quay tương tự.