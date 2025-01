Lisa (BlackPink) bị chê hát như hết hơi

Lisa nhận chỉ trích vì giọng live yếu ớt, bỏ hát, chỉ chú tâm vào thể hiện vũ đạo. Màn biểu diễn của cô tại Thái Lan đang gây tranh luận. Buổi biểu diễn chào năm mới 2025 tại Thái Lan, Lisa (BlackPink) trở về quê nhà trình diễn với tư cách nghệ sĩ solo. Trước đám đông náo nhiệt tại khu phức hợp thương mại lớn của Thái Lan, Lisa là cái tên thu hút người dân và khách du lịch đến điểm countdown. Em út BlackPink lần lượt trình diễn các ca khúc hit của bản thân như Rockstar, New Woman, Moonlit floor và Money. Đi theo ủng hộ Lisa có Frédéric Arnault – bạn trai tỷ phú. Doanh nhân người Pháp được bắt gặp đến sự kiện sớm, đứng hàng đầu theo dõi bạn gái.

Lisa biểu diễn ở Thái Lan. Có thời lượng xuất hiện nhiều, sân khấu được đầu tư, song giọng hát của Lisa không tạo được nhiều sự hứng thú. Mặc dù buổi diễn có tính tương tác, Lisa vẫn chủ yếu dựa nhiều vào các bản nhạc được thu âm trước, chỉ hát ở một số phần nhất định, khiến khán giả không mấy hào hứng. Nữ thần tượng bị chỉ trích nhiều hơn khi khán giả xem lại màn trình diễn ghi hình. Nhiều người nói cô bật audio lớn, lấn át giọng live. Lisa lộ chất giọng yếu ớt, dễ hụt hơi và hầu như bỏ hát, chú trọng vào biểu cảm và phần nhảy. "Màn biểu diễn có vẻ hời hợt", “Lisa quá quan tâm đến nhảy và biểu cảm mà quên rằng mình phải hát. Nguyên bài Money, cô ấy mấp máy được mấy câu”, “Giọng hát hạn chế thì hát ít cũng được nhưng rap cũng bỏ qua nốt”, “Fan mù quáng khi khen Lisa hát live tốt trong khi giọng thật như hết hơi. Hát nhép cô ấy cũng hời hợt”, “Money không khác gì bài nhảy, đến hát nhép còn lệch lời”… khán giả chê bai màn trình diễn đêm countdown của Lisa ở Thái Lan. Nhiều lần Lisa bị chỉ trích hát nhép lộ liễu kể từ khi solo. Tại sự kiện âm nhạc Global Citizen Festival ở New York hồi 9/2024, nữ thần tượng bị cho là hát nhép, diễn hời hợt. Người đẹp sinh năm 1997 cũng bị cáo buộc hát nhép trong các màn trình diễn tại VMAs 2024. Liên tiếp bị soi hát nhép, Lisa rơi vào tình cảnh đáng xấu hổ. Trong danh sách những bài hát tệ nhất năm 2024 do Variety bình chọn, tờ báo gọi tên New woman của em út BlackPink. Đơn vị này cho rằng Lisa có cách thử nghiệm âm nhạc mới nhưng thất bại bởi sự rời rạc, không kết nối với giọng ca kết hợp cùng là Rosalía. Nhận về nhiều ý kiến trái chiều về khả năng ca hát, Lisa vẫn hoạt động tích cực, dồn sức cho những kế hoạch trong năm 2025. Theo đó, Lisa ra mắt với vai trò diễn viên phim The white lotus và phát hành album có tên Alter ego và ra mắt vào 28/2/2025. Theo Tiền Phong