Lisa BlackPink: Ẵm thành tích khủng với album Lalisa

Dù ra mắt được gần 2 năm, thế nhưng các ca khúc trong album solo đầu tay của Lisa vẫn tạo nên "cơn sốt" dai dẳng trên toàn cầu

Hôm nay, khắp các trang mạng trong nước và quốc tế đều đăng tải hình ảnh nữ ca sĩ gốc Thái, nhằm ăn mừng thêm 1 kỷ lục mới được xác lập dưới tên của Lisa.

Hiện Lisa đang nằm giữ danh hiệu nghệ sĩ solo Kpop đạt cột mốc 1,5 tỷ lượt stream nhanh nhất trong lịch sử chỉ với 4 bài hát (Money, Lalisa, Shoong và SG) sau 672 ngày trên nền tảng Spotify.

Trước đó vài ngày, Lisa tự phá vỡ kỷ lục của chính mình khi vượt qua How You Like That - BlackPink. 'Money' chính thức được vinh danh là bài hát được stream nhiều nhất của nữ nghệ sĩ Kpop trong lịch sử của Spotify.