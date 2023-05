Link xem trực tiếp: U22 Việt Nam vs U22 Malaysia vòng bảng SEA Games 32

Trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Malaysia diễn ra vào lúc 19h00 hôm nay 8/5, trên sân vận động Prince, Phnom Penh, Campuchia.

Màn so tài giữa U22 Việt Nam vs U22 Malaysia ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV5, On Football, FPT Play, HTV Thể thao.