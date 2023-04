Link xem trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam giải các CLB nữ Châu Á

Lịch thi đấu giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á ngày 27.4

Trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với CLB Hisamitsu Springs diễn ra lúc 19 giờ 30 và được trực tiếp trên ON Sports News, app ON Plus và ON (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-sports-1,VTVcab6_HD.html)