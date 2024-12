'Linh Miêu' thu về hơn 70 tỷ, Thiên An tiết lộ gặp áp lực lớn trước khi phim chiếu

Nữ diễn viên bật khóc trước khán giả, chia sẻ cảm xúc trong lần đầu tiên góp mặt trong dự án điện ảnh lớn. Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim Linh Miêu đã thu về hơn 70 tỷ đồng sau khoảng 2 tuần khởi chiếu với nhiều phản ứng tích cực từ khán giả. Đặc biệt, ngoài sự quan tâm đến kịch bản, bối cảnh… khán giả còn bất ngờ với diễn xuất của Thiên An trong vai mợ Kim. Thiên An (bìa trái) và ê-kíp phim Linh Miêu. Là diễn viên không qua trường lớp đào tạo bài bản, Thiên An đã vỡ oà cảm xúc khi có cơ hội được góp mặt trên màn ảnh rộng và còn được khán giả “nhớ mặt, gọi tên”. Trong lần đi cinetour tại TP.HCM, Thiên An đã bật khóc nức nở khi nhận được lời khen từ khán giả. Nữ diễn viên cho biết: “Linh Miêu là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất của tôi. Trước khi phim chiếu, tôi có nhiều áp lực lắm, tôi sợ mình thiếu kinh nghiệm, diễn chưa tốt sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người. Tuy nhiên, đến ngày hôm nay, tôi cảm thấy hạnh phúc, tự hào vì được là một phần trong dự án Linh Miêu. Lúc nghe khán giả trực tiếp nói về mình trong rạp, tôi xúc động vô cùng. Mọi người nhìn thấy sự cố gắng của tôi và luôn ủng hộ, động viên dù tôi còn nhiều điều chưa tốt. Tôi nghĩ, mình đã đi đúng hướng và may mắn có được vai diễn phù hợp. Trước đây, tôi từng hoang mang vì không biết mình có thực sự làm tốt chưa. Tôi là diễn viên tay ngang, không qua trường lớp, qua từng bộ phim, tôi học hỏi và nâng cấp bản thân. Tôi muốn mình ngày càng hoàn thiện hơn, diễn tốt hơn để con gái tự hào về mẹ”. Nữ diễn viên sinh năm 1998 gây ấn tượng từ ngoại hình đến khả năng diễn xuất. Thiên An kể, ngoài những lời khen, cô còn nhận góp ý về giọng nói. Nữ diễn viên cho biết, cô đang nỗ lực học thêm về diễn xuất và định hướng đi theo con đường phim ảnh lâu dài. “Tôi là một diễn viên, vậy nên bất cứ những nhận xét, góp ý nào liên quan đến diễn xuất, tôi đều rất quan tâm. Về giọng nói, có một số chỗ khi phát âm tôi chưa hài lòng. Tôi cũng nhận ra điều cần sửa thông qua góp ý từ người thân, bạn bè”, Thiên An chia sẻ. Tiếp nối thành công của Linh Miêu, Thiên An đã đến dự lễ trao giải LHP Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 61 diễn ra tại Genting, Malaysia với vai trò khách mời danh dự. Xuất hiện trên thảm đỏ với vẻ ngoài xinh đẹp, cô được khen ngày càng thăng hạng nhan sắc. Đi cùng Thiên An còn có đạo diễn Nguyễn Quang Tâm và diễn viên Trịnh Tú Trung. Nữ diễn viên hút ánh nhìn khi xuất hiện trên thảm đỏ. “Tôi đang sống rất vui vẻ, hạnh phúc, tận hưởng những giây phút được làm việc chăm chỉ, hết mình. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều nghĩ đến điều tích cực và tự nhắn nhủ bản thân phải cố gắng, không được bỏ cuộc. Tôi biết bản thân mình còn nhiều điểm chưa tốt, cần phải học hỏi thêm. Nhưng có lẽ vì tinh thần thoải mái nên tôi nhìn mọi thứ đều theo hướng lạc quan. Trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống, thứ tôi có bây giờ là sự bình yên. Tôi có mục tiêu để theo đuổi, có con gái dễ thương ở gần bên, có anh em, bạn bè tin tưởng, yêu thương, tôi nghĩ như thế là quá đủ rồi”, nữ diễn viên trải lòng.