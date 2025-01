Lỉnh kỉnh quà Tết đặc biệt trên chuyến tàu về quê sớm

Thú cưng, hoa, bưởi, quà biếu... là những món quà và hành lý đặc biệt trên những chuyến tàu rời ga Hà Nội đưa người dân về quê sớm để đón Tết. Chiều 23/1, hàng trăm hành khách lỉnh kỉnh đồ đạc ra ga Hà Nội lên tàu về quê đón Tết, phần đông trong số này là người lao động tự do và sinh viên đại học. Tại các cửa lên tàu, nhân viên đường sắt kiểm tra thẻ lên tàu, giấy tờ tùy thân của hành khách. Hành khách mang theo rất nhiều hành lý. Vali được chất lên xe đẩy, nhân viên đường sắt hỗ trợ mọi người đưa lên tàu. Trang Nguyễn (quê Thanh Hóa) cho biết, các năm trước cô thường đi xe khách về nhà đón Tết. Năm nay do nuôi thêm mèo cô phải đổi phương tiện di chuyển. "Xe khách thời điểm này đông đúc, thú cưng phải để dưới cốp xe nên tôi không yên tâm. Được nghỉ Tết sớm cứ thư thả đi tàu về thôi", cô gái nói. Trong số đồ đạc hành lý mang lên tàu của Yến Nhi có thêm sự xuất hiện của chú mèo yêu quý. Theo Nhi, cô không cần mua thêm vé tàu cho mèo nên thoải mái lựa chọn loại vé phòng riêng để tiện chăm sóc. Một bó hoa ly lớn là món quà đặc biệt của anh Hoàng Thắng khi lên đường về Nghệ An đón Tết với gia đình: "Hoa thì tất nhiên chẳng ở đâu thiếu nhưng tôi thích cảm giác mang một chút hoa từ Hà Nội về quê làm quà cho có không khí". Hơn chục quả bưởi Diễn cũng là quà Tết nặng trĩu cầm tay của một hành khách trước giờ lên tàu. Chị Huyền Trang cầm theo một bó tuyết mai lớn, nở nụ cười tươi trong buổi chiều sân ga. "Năm nào mình cũng đi tàu vì thích cảm giác xưa cũ và chậm rãi mà nó mang lại. Mỗi năm mang theo một món quà nhỏ, có khi là bó hoa, vài hộp ô mai hoặc ít hoa quả về nhà làm quà cho có không khí Tết", chị Trang chia sẻ. 3 cây đào lớn được gửi đi Đà Nẵng và TP.HCM cũng là mặt hàng được ký gửi trên chuyến tàu cuối năm, được nhân viên đường sắt bọc cẩn thận và vận chuyển lên khoang hàng hóa. Gần giờ tàu lăn bánh, một người phụ nữ tay xách theo giỏ quà Tết hối hả ra cửa soát vé. Bên trong các toa tàu, hành khách tất bật sắp xếp hành lý cho gọn gàng. Một phụ nữ bịn rịn ra tiễn người thân tại sân ga chiều 24 tháng Chạp. Theo thống kê của Công ty cổ phần vận tải Đường sắt, đến nay, tổng số vé tàu Tết Nguyên đán Ất Tỵ đã bán hơn 300.000 vé.