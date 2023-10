Linh kiện iPhone 15 Pro Max ngày càng đắt đỏ

iPhone 15 Pro Max sử dụng camera tele hỗ trợ zoom quang 5x và chip sản xuất trên quy trình 3nm. Chi phí sản xuất ước tính của model – tổng chi phí tất cả linh kiện – là 558 USD, tăng 12% so với iPhone 14 Pro Max ra mắt năm 2022.

Với sự hỗ trợ của hãng giải pháp công nghệ Fomalhaut Techno Solutions, tờ Nikkei đã tháo rời và phân tích chi phí của bốn mẫu iPhone 15: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro và 15 Pro Max, phiên bản dung lượng nhỏ nhất.

Theo Nikkei, chi phí linh kiện Pro Max dao động từ 400 USD đến 450 USD trong thời kỳ 2018 – 2021. CEO Fomalhaut Minatake Kashio chỉ ra để tăng hiệu suất cho thiết bị, tăng chi phí là điều không thể tránh khỏi. Năm ngoái, chi phí linh kiện tăng khoảng 20% so với một năm trước. Xu hướng này tiếp tục đến nay.

Tỷ lệ chi phí trên giá bán của iPhone 15 Pro Max là 47%, tăng 1% so với iPhone 14 Pro Max. Giá camera tele – cải tiến từ 3x lên 5x – là 30 USD, cao hơn 3,8 lần so với iPhone 14 Pro Max do tăng độ dài tiêu cự nhưng vẫn duy trì ống kính nhỏ.